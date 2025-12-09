“Artigiano in Fiera”: Abruzzo con 56 imprese e artigianato artistico

MILANO – L’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca (nella foto), ha visitato lo stand Abruzzo a “Artigiano in Fiera” a Milano, sottolineando l’importanza dell’evento per la promozione del settore artigianale della Regione.
La presenza di un elevato numero di aziende abruzzesi conferma l’accresciuta capacità imprenditoriale e competitività degli artigiani locali. La Regione Abruzzo ritiene questo settore di grande valore, forte di una tradizione centenaria.
Il successo della spedizione è testimoniato dal forte aumento delle imprese partecipanti: 56 in totale, ovvero 20 in più rispetto all’edizione precedente. Questo dato indica che gli artigiani abruzzesi riconoscono l’importanza di promuovere il prodotto su un palcoscenico nazionale e internazionale di tale portata, valorizzando il pregio della lavorazione artigianale rispetto al prodotto massificato.
L’allestimento dello spazio espositivo, che ospita le 56 imprese, è frutto della collaborazione e dell’investimento di risorse proprie della Regione Abruzzo con le Camere di commercio abruzzesi, rafforzando così il “Sistema Abruzzo”.
Una novità introdotta quest’anno è la promozione dell’artigianato artistico, una forma particolarmente riconosciuta all’estero e con forte capacità di attrazione. La fiera, che chiuderà il 14 dicembre, offre anche l’opportunità per gli artigiani abruzzesi di incontrare buyer da tutto il mondo.