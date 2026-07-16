Pnrr, fondi all’Abruzzo per completare l’edilizia scolastica: i Comuni finanziati

REGIONE – Con la pubblicazione della graduatoria nazionale per l’assegnazione delle risorse destinate a esigenze “indifferibili e urgenti” legate al completamento degli interventi di edilizia scolastica e al raggiungimento dei target del Pnrr – Next Generation EU, arrivano finanziamenti significativi anche per numerosi Comuni abruzzesi. A sottolinearlo è Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo in Consiglio regionale (nella foto).

A livello nazionale sono 97 i progetti ammessi, per un totale di oltre 19,7 milioni di euro. In Abruzzo, diversi Comuni risultano beneficiari dei contributi destinati a completare opere strategiche per la sicurezza e la modernizzazione delle scuole.

I Comuni abruzzesi finanziati

Penne – due contributi: 170.160 € e 108.960 €

Nocciano – 244.418,04 €

Atessa – due finanziamenti da 200.000 € ciascuno

Trasacco – 250.000 €

Castiglione Messer Marino – 300.000 €

Collecorvino – 400.000 €

Fara Filiorum Petri – 71.500 €

Notaresco – 250.000 €

Ripa Teatina – due contributi: 67.650 € e 71.500 €

Manoppello – 400.000 €

Canzano – 200.000 €

Vacri – 46.738,30 €

Secondo D’Incecco, queste risorse consentiranno di completare interventi fondamentali per garantire scuole più sicure, moderne e pienamente conformi agli obiettivi del Pnrr. “È un risultato che conferma l’attenzione del Governo e del Ministero dell’Istruzione verso il territorio abruzzese”, ha dichiarato.