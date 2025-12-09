PNE Sanità Abruzzo 2025 molto alto per 9 Ospedali regionali

REGIONE – L’edizione 2025 del Piano Nazionale Esiti (PNE), che analizza i dati relativi al 2024, restituisce un’immagine “molto positiva e dinamica” del sistema sanitario abruzzese, pur non producendo classifiche o giudizi.

L’Assessore alla Salute, Nicoletta Verì (nella foto), ha commentato che i dati del report confermano la giustezza della direzione intrapresa, che ha visto la Regione investire in un massiccio programma di assunzione di personale sanitario e in ammodernamento tecnologico degli ospedali. Il PNE di quest’anno ha anche valutato la portata dell’innovazione, in particolare in ambito chirurgico.

L’Assessore ha aggiunto che questi risultati dimostrano il successo della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, basata sulla vocazione dei singoli presidi e sul sistema “hub e spoke”. Questo processo, pur essendo nella fase iniziale, mostra già una “inversione di tendenza incoraggiante”, concentrando risorse per creare eccellenze.

Dettagli sui Livelli di Eccellenza (Molto Alto)

Il PNE valuta le aree assistenziali (dalla chirurgia generale all’apparato cardiocircolatorio e gravidanza/parto) assegnando un valore da “molto alto” a “molto basso”. Diversi presidi pubblici in Abruzzo hanno raggiunto livelli di “molto alto”:

ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila:

San Salvatore (L’Aquila): Chirurgia generale.

Avezzano: Sistema respiratorio.

Sulmona: Cardiocircolatorio.

ASL Lanciano-Vasto-Chieti:

Policlinico Santissima Annunziata (Chieti): Nefrologia, chirurgia generale, e sistema nervoso.

Renzetti (Lanciano): Sistema nervoso.

San Pio (Vasto): Chirurgia generale e cardiocircolatorio.

ASL Pescara:

Santo Spirito (Pescara): Chirurgia generale.

ASL Teramo:

Giulianova: Cardiocircolatorio.

Sant’Omero: Cardiocircolatorio e chirurgia generale.

L’Assessore Verì ha concluso esprimendo fiducia che i dati del 2025 mostreranno traguardi ancora più prestigiosi, man mano che la costruzione di eccellenze nei presidi pubblici prosegue.