Pmi Imprese Italia  nomina il Presidente regionale dell’Abruzzo

Si tratta di Stefano Santangelo

ABUZZO – Il Sindacato Nazionale Pmi Imprese Italia, in una nota rende ufficiale già una voce che si era sviluppata a livello regionale, è stata confermata la nomina del Presidente regionale dell’Abruzzo, la nomina è andata a Stefano Santangelo, noto professionista che si avvale da tempo di uno staff di professionisti che supporta in diversi ambiti le piccole e medie imprese.

La Sede regionale momentaneamente è aperta a Pescasseroli, ma a breve sarà aperta nel capoluogo Abruzzese.

Il Sindacato intende dare un supporto alle piccole e medie imprese dando vita alla creazione di imprese in fase di Start-up, di supportare le imprese che vogliono sviluppare la propria attività anche mediante l’internazionalizzazione, supportando mediante la finanza agevolata italiana ed europea diretta ed indiretta ed altri supporti che vengono richiesti dall’imprenditore.

Il Sindacato nazionale che è nato a Salerno da un’intuizione di Flavio Boccia attuale Presidente nazionale, porta avanti il progetto di Sindacato 4.0 che esce fuori dagli stereotipi vecchi ed equilibri che non sempre tutela le imprese, nelle prossime settimane sarà resa nota la classe dirigente regionale mediante una conferenza stampa.