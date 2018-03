L’Aquila, Anas: chiusura notturna della galleria “Monteluco” dal 26 al 29 marzo

La chiusura è necessaria per consentire lavori di manutenzione sulla “tangenziale sud dell’Aquila”

L’AQUILA – Anas comunica che per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria all’interno della galleria “Monteluco”, la strada statale 684 “tangenziale sud dell’Aquila” sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in orario notturno dalle 22.00 alle 6.00 da lunedì 26 a giovedì 29 marzo, tra l’innesto sulla strada statale 17 (cavalcavia A24) e l’innesto su via Mausonia.

Il traffico sarà deviato sulla strada statale 17 “dell’Appennino abruzzese” con indicazioni sul posto.

