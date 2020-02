Pink World in uno scatto, concorso fotografico per la lotta al tumore al seno

CHIETI – Questo concorso fotografico, dal titolo “Pink World in uno scatto”, spiegano dall’Associazione Erga Omnes di Chieti, nasce con l’obiettivo di condividere, conoscere, ascoltare e capire le donne che vivono o hanno vissuto il tumore al seno. Attraverso la fotografia si cercherà di raccontare diverse storie di donne fatte di forza, coraggio e rinascita. L’intento è quello di guidare la comunità verso una maggiore consapevolezza dell’esistenza del cancro al seno, delle diverse modalità di prevenirlo, curarlo ed affrontarlo. L’iniziativa fa parte del progetto “Pink Care & empower yourself”, grazie ad un contributo della Susan G. Komen Italia.

La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento:

TEMA

Con uno scatto esprimi ciò che per te rappresenta la prevenzione, la cura ed il supporto di chi convive con il tumore al seno.

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO

La partecipazione al concorso è gratuita ed è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata inviando la foto all’indirizzo email contestpinkworld@gmail.com, specificando nome, cognome, e-mail e numero di telefono dell’autore.

Potranno partecipare al concorso TUTTI I CITTADINI che hanno compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione.

MODI E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

La foto può essere inviata dal 12/02/2020 al 12/03/2020

In data 13 /03/2020 saranno pubblicate tutte le foto ricevute fino ad allora, per garantire una parità di trattamento a tutti i concorrenti che rispetteranno suddetta data.

Le foto inviate nei giorni successivi verranno pubblicate di volta in volta fino al 13/04/2020

Ogni autore potrà mandare una sola foto.

Alla foto si potrà allegare una frase che verrà usata come didascalia

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia

orizzontali. Il formato deve essere JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

MODALITÀ CONCORSO

Le foto saranno pubblicate sulla pagina facebook “Tumore al seno: Attiviamoci per ascoltare, prevenire e sostenere” dal 13/03/2020 e potranno essere votate con un “mi piace”. In data 13/04/2020 si chiuderanno le votazioni. Le 10 foto che avranno ricevuto più “mi piace” saranno stampate e valutate da una giuria durante il convegno del 18/04/2020 presso Università G.d’Annunzio. Verranno premiate le prime 3 foto.

PREMI

I premi verranno consegnati durante il convegno del 18/04/2020 presso Università G.d’Annunzio

1° premio: buono pizza + targa + maglia Erga Omnes

2° premio: aperitivo + maglia Erga Omnes

3° premio: colazione + gadgets Erga Omnes.