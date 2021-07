“Pineto. Seduzione senza tempo”, presentazione del libro il 22 luglio

PINETO – Domani, 22 luglio, a partire dalle ore 21, nel giardino di Villa Filiani a Pineto verrà presentato il volume “Pineto. Seduzione senza tempo” di Sandro Galantini e Mauro Cantoro (Paolo de Siena Editore). Dopo la proiezione del suggestivo video di Alessandro Petrini “Moonlight Dream – A Landscape Sonata”, porgeranno i saluti istituzionali il sindaco di Pineto Robert Verrocchio ed il consigliere comunale Ernesto Iezzi.

Prenderanno quindi la parola i due Autori del volume e il giornalista Paolo Di Mizio, che ha firmato la Prefazione.

Modera il giornalista e critico letterario Simone Gambacorta.

La serata, organizzata dall’Amministrazione comunale, verrà conclusa con un percorso emozionale amalgamando immagini, versi e musica.

In “Pineto. Seduzione senza tempo” le immagini di Mauro Cantoro restituiscono colori di struggente bellezza dove i paesaggi naturali si alternano alle emergenze architettoniche. Uno sguardo attento e “innamorato”, quello del fotografo Cantoro, che plana su spiagge e campagne, che fissa particolari urbani, trasparenti acque marine, opere d’arte tra ombre carezzevoli da un lato, e balenanti impennate luminose dall’altro.

Alle foto di Cantoro si lega intimamente il testo, con traduzione in inglese, di Sandro Galantini. Le dorate tonalità semantiche degli scritti di Galantini, frutto di una originale elaborazione in chiave onirico-simbolica, sono come un libro nel libro e a loro volta tracciano un percorso nei luoghi in grado di dilatare la suggestione diramandola nel cuore e nell’anima. Insomma, un approccio lirico che consente non solo di “vedere” ma anche di “sentire” Pineto.

Con accurata veste tipografica e copertina cartonata, il volume, ricco di 126 pagine, è impreziosito dalla prefazione di Paolo Di Mizio, notissimo scrittore e giornalista di vaglia per venti anni al TG5 dove ha lungamente ricoperto l’incarico di caporedattore centrale.