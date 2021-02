Pineto, si amplia il cimitero con 150 nuovi loculi

Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per la realizzazione di 150 nuovi loculi. L’importo totale dei lavori è pari a 300mila euro

PINETO – Presto il cimitero di Pineto capoluogo avrà nuovi loculi. La giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 150 nuovi loculi che sorgeranno, in parte nella zona del vecchio cimitero e in parte nella nuova. L’importo totale dei lavori è pari a 300mila euro. Si tratta di un’opera molto attesa e necessaria che sarà finanziata con la vendita dei loculi cimiteriali.

“Si tratta di un atto dovuto – dichiara l’Assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Pineto, Jessica Martella – viste le reali difficoltà che si riscontrano il reperimento dei loculi che sono esauriti. Oltre a questo intervento è stata anche effettuata una ricognizione all’interno del cimitero per individuare altri lotti disponibili per creare nuovi loculi e far fronte alle reali esigenze della comunità”.