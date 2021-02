Pescara, nuovo Pronto Soccorso: semaforo verde per tunnel di collegamento

“Gli spazi interni del nuovo Pronto soccorso ormai sono pronti, mancano solo gli arredi che sono in arrivo, ed è già definita la loro destinazione finale“

PESCARA – “Semaforo verde anche per il terzo supplemento progettuale inviato dalla Asl al Comune di Pescara per la realizzazione di un tunnel che collegherà in modo diretto il nuovo Pronto soccorso in via di completamento e il Monoblocco dell’Ospedale civile. Lo ha deciso il Consiglio comunale che ha approvato l’intervento, l’ultimo tassello ancora mancante al puzzle del nuovo reparto di prima emergenza, facendo ufficialmente partire il conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo presidio realizzato all’interno della Cittadella ospedaliera, prevista per fine febbraio, come verificato nel corso dell’ultimo sopralluogo realizzato con il Presidente della Commissione Lavori pubblici Massimo Pastore”. Lo ha ufficializzato il Presidente della Commissione Mobilità Armando Foschi che nel corso dell’ultima seduta, a metà gennaio, aveva affrontato la problematica sollevata dal Responsabile unico del procedimento della Asl Antonio Busich, e dall’ingegnere Lauriola.

“Parliamo di un cantiere, quello del nuovo Pronto soccorso, partito nel 2015 – ha ricordato il Presidente Foschi – e che, dopo vari stop, blocchi, intoppi, è stato affidato due anni fa alla guida dell’ingegner Busich e oggi siamo alle battute finali grazie all’accelerata determinata anche dallo spostamento di un cavidotto MT lo scorso 27 novembre. Gli spazi interni del nuovo Pronto soccorso ormai sono pronti, mancano solo gli arredi che sono in arrivo, ed è già definita la loro destinazione finale e nelle ultime settimane hanno visto un ulteriore miglioramento progettuale con alcune modifiche, aggiustamenti e aggiornamenti alla luce della pandemia in corso, perché il primo progetto originario è nato prima dell’emergenza Covid; oggi quel virus è una realtà con cui dobbiamo inevitabilmente convivere, almeno per ora, e dunque è necessario anche gestirlo in termini di accoglienza sanitaria all’interno del Pronto soccorso. Per questa ragione si è deciso di realizzare non una, ma ben due Camere Calde, ovvero gli spazi di prima accoglienza dei pazienti. Normalmente si accederà alla seconda in via di realizzazione tra il nuovo Pronto soccorso e l’ex Ufficio Anagrafe comunale: tutti i codici bianchi, verdi e gialli non di prima urgenza effettueranno in questa nuova area il pre-triage con relativo tampone obbligatorio per tutti gli ingressi.

Coloro che eventualmente dovessero risultare positivi, verranno ospitati in stanze di isolamento dedicate proprio nell’ex Ufficio Anagrafe, per essere trattati in maniera adeguata prima di accedere ai reparti o al Covid Hospital. Solo i Codici rossi di massima emergenza, coloro che vanno soccorsi senza prima verificare la positività o meno al Covid, trattandosi di vita o di morte, accederanno invece in via esclusiva nella prima Camera Calda. Nel corso dell’ultimo sopralluogo, l’ingegner Busich ha però comunicato di aver mandato all’esame del Comune il progetto inerente la realizzazione di un nuovo tunnel per collegare direttamente il nuovo Pronto soccorso con il monoblocco ospedaliero, fondamentale per garantire il trasporto protetto e interno dei pazienti che, dalla prima emergenza, verranno destinati al ricovero, dunque il tunnel consentirà l’accesso interno ai vari reparti. Oggi, dunque in tempo record – ha ricordato il Presidente Foschi –, il Consiglio comunale si è pronunciato sul progetto approvandolo e permettendo l’apertura del terzo cantiere. A quel punto resteranno solo da installare gli arredi e il trasloco degli uffici della Direzione sanitaria, oggi ospitati nei due livelli sovrastanti il nuovo Pronto soccorso, spazi che verranno destinati al day hospital dei pazienti ematologici e oncologici. Intanto – ha detto il Presidente Foschi – tra circa due settimane torneremo con la Commissione Lavori pubblici del Presidente Pastore sul posto per un aggiornamento sul cantiere e gli arredi interni”.