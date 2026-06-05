Marathon degli Stazzi 2026: percorso, iscrizioni e novità della gara di Scanno

SCANNO – Tra gli appuntamenti più attesi del calendario off‑road di giugno, la Marathon degli Stazzi si conferma anche nel 2026 la manifestazione di mountain bike più longeva e identitaria dell’Abruzzo. L’evento, organizzato dal sodalizio Mtb Scanno, torna domenica 7 giugno con la sua ventitreesima edizione, sempre all’interno del circuito Abruzzo Mtb Cup e valida anche per la Race Cup Centro Italia Mtb.

La gara è dedicata alla memoria di Cesidio Caranfa e, come ogni anno, richiama un numero impressionante di appassionati: le iscrizioni hanno già superato quota 350, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere e superare i 400 partecipanti.

Percorso rinnovato per garantire la sicurezza degli atleti

Le abbondanti piogge e lo scioglimento delle nevi delle ultime settimane hanno reso necessario un intervento sul tracciato. Alcuni settori, resi insidiosi dal fango, sono stati modificati per garantire la massima sicurezza dei biker.

Il percorso definitivo della Marathon misura 62 km con quasi 2.000 metri di dislivello, mantenendo intatta la durezza che ha reso celebre la gara. Immancabile il suggestivo passaggio al Valico di Monte Genziana, uno dei simboli della manifestazione.

Accanto al tracciato principale, è previsto anche un percorso point to point da 42 km (1.250 metri di dislivello), aperto a e‑bike ed escursionisti.

Partenza fissata alle 9:30 da piazza Santa Maria della Valle, arrivo in piazza San Rocco.

Titoli regionali FCI Abruzzo in palio

La Marathon degli Stazzi assegnerà anche i titoli regionali FCI Abruzzo, riservati esclusivamente agli atleti iscritti al percorso lungo. Un ulteriore elemento di prestigio che accresce l’interesse verso la gara.

Premiazioni, pasta party e grande partecipazione del territorio

Come da tradizione, il Palazzetto dello Sport ospiterà il pasta party e le premiazioni finali.

Saranno celebrati:

i primi tre assoluti (uomini e donne) per entrambi i percorsi

i primi cinque di categoria nella marathon

i primi tre di categoria nella granfondo

Fondamentale il supporto della comunità locale: tra 150 e 160 volontari saranno impegnati lungo il percorso per garantire assistenza e sicurezza agli atleti.

La Valle del Sagittario si prepara così a vivere una giornata di sport, natura e tradizione, in uno degli scenari più affascinanti dell’Appennino.

Foto della precedente edizione