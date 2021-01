Pineto, bando per 12 operatori di servizio civile: come fare domanda

Saranno impiegati in due progetti sociali. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 14 dell’8 febbraio 2021

PINETO – Il Comune di Pineto, ente di accoglienza dell’ente Cooperativa Sociale Formatalenti, ente proponente il progetto, ha pubblicato un bando per la ricerca di 12 giovani operatori di servizio civile da impiegare nei progetti “Le fragilità come motori di crescita e inclusione” e “Valorizzazione del patrimonio di prossimità: per uno sviluppo sostenibile, sociale e culturale” approvati e inseriti nel Bando Ordinario 2020 del Servizio Civile Universale.

Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolati su cinque giorni a settimana. Per partecipare alla selezione è richiesto: il possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure a una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, o per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 dell’8 febbraio 2021.