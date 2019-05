Piercing, seminario a Pescara per parlare di storia, tecnica e sicurezza

“Ritorno alle origini vol.2 – Storia, tecnica e sicurezza nel piercing” è il titolo dell’evento in programma il 26 e 27 maggio all’Hotel Duca d’Aosta

PESCARA – Il 26 e il 27 maggio nella sala conferenze dell’Hotel Duca d’Aosta di Pescara si svolgerà un seminario dal titolo “Ritorno alle origini vol.2 – Storia, tecnica e sicurezza nel piercing” a cura dell’A.P.A. (Associazione Piercers Abruzzesi). Si tratta della seconda edizione dopo quella che ha riscosso successo lo scorso anno.

Due giorni in cui si alterneranno professionisti del settore e medici con lezioni e approfondimenti su diverse tematiche legate a questo settore, tra cui l’evoluzione del piercing dagli anni ’70 a oggi, costumizzazione e scelta dei gioielli, sicurezza e primo soccorso.

Tutti i piercer professionisti iscritti, tra le altra cose, avranno il privilegio di poter assistere ad un incontro sulla progettazione e scelta dei materiali a cura di Maurizio Veleno e un seminario sulla patologia e la gestione del rischio a cura del Dr. Paolo Luciani, tematiche di grande importanza per chi si occupa del mondo piercing.

“Sono molto felice che la città di Pescara ospiti un seminario così importante – afferma il vice sindaco con delega alle politiche giovanili Giovanni Di Iacovo – perché il piercing è molto popolare ed attuale tra i giovani, nonostante affondi le sue radici nelle popolazioni primitive e sia sempre esistito anche come rito di passaggio verso la maturità. Bisogna sempre affidarsi a professionisti qualificati e l’A.P.A. si distingue proprio per la serietà con cui svolge la sua missione”.

“Per noi è importante che il nostro lavoro sia svolto con massima professionalità, soprattutto regolamentato e seguito da norme igieniche rigidissime – prosegue Paolo Pisciotti presidente dell’A.P.A. – ringrazio i miei collaboratori Fabiola Paluzzi e Diego Vicino, perché hanno creato questo evento unico nel suo genere nel centro Italia. Abbiamo già numerose prenotazioni anche dall’estero”.

L’evento è in collaborazione con il la Croce Rossa Italiana, la Misericordia e il 118, che hanno subito abbracciato l’iniziativa in termini di sicurezza e prevenzione. Il seminario per quest’anno è sold out, per tutte le informazioni ci si può rivolgere alla mail ritornoalleorigini.apa@gmail.com