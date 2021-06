Piancenza – Club Aquatico Pescara 8-10: la cronaca del match

PIACENZA – Quello che era un sogno da portare avanti si è materializzato in una piacevole e solida realtà. Nella piscina di Lodi il Club Aquatico Pescara sconfigge 10-8 il Piacenza Pallanuoto e inaugura nel migliore dei modi la semifinale play-off. Determinati e mai arrendevoli i ragazzi di Bocchia hanno sfoderato un grande prestazione che gli è valsa, meritatamente, la prima sfida della serie. La gara 2 di mercoledì a Chieti potrebbe già porre fine alle ostilità. Un primo tempo ricco di emozioni, con i pescaresi chiamati a rincorrere per ben due volte e bravi a portare il parziale sul 2-2.

Dal secondo tempo in poi il Piacenza cala di intensità prestando il fianco alle offensive pescaresi, con questi ultimi bravi a portarsi avanti di 2 (0-2). Nel terzo tempo continua l’assolo del Club Aquatico che riesce ad andare a segno a ripetizione, chiudendo il parziale con un secco 1-4. In avvio dell’ultimo quarto il Piacenza ha una reazione d’orgoglio, cercando di riaprire la contesa ma il Club Aquatico Pescara è in serata di grazia e riesce a contenere gli ultimi attacchi piacentini. Finale nervoso, con l’ultimo parziale che recita 5-2.

TABELLINO

Piacenza Pallanuoto: Bernardi, Branca (1), Alessio (1), Clini, Frodà (2), Martini, Merlo (1), Puglisi, Lombella (1), Molnar (2), Nani, Lamoure, Paradiso. All. Di Grande

Club Aquatico: Morretti, Colasante, Sarnicola, Cantò, De Ioris (4), Delle Monache, Angnante, Provenzano (3), Iervese, Di Fonzo, Ruscitti, Prosperi (3), Giammarco. All. Bocchia

Parziali: 2-2, 0-2, 1-4, 5-2