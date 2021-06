3° Memorial Francesco Pizzo “Ciccio” oggi a Pescara: il programma

PESCARA – Una domenica particolare, quella che si vivrà domenica all’antistadio “Adriano Flacco” di Pescara. Sarà soprattutto una domenica di buonissimo calcio giovanile, con un quadrangolare al quale parteciperanno alcune delle realtà più storiche (e solide) del panorama abruzzese. E poi, non mancherà il momento celebrativo, perché sarà l’occasione per ricordare un giovane allenatore scomparso troppo presto, che resta ancora ben presente nelle menti e nei cuori di chi lo ha conosciuto. Francesco Pizzo, detto “Ciccio”, era un tecnico della D’Annunzio Pescara, andato via nel 2017 e adorato da tutti quelli che lo hanno conosciuto, a partire dalla famiglia e dai suoi ragazzi, i giovani calciatori biancorossi.

In programma quindi il terzo memorial. Per l’edizione 2021, la società organizzatrice D’Annunzio ha deciso di dedicarsi a una categoria particolarmente probante, la Juniores (nati 2001-2002-2003), e ha invitato Bacigalupo Vasto marina, Delfino Flacco Porto e Renato Curi Angolana. Il quadrangolare verrà completato ovviamente dalla D’Annunzio.

Il programma:

ore 9: Flacco-D’Annunzio

ore 11: Curi-Bacigalupo

ore 15.30: finale 3° e 4° posto

ore 18: finale 1° e 2° posto

Si rammenta che la D’Annunzio Pescara dello storico patron Giovanni Mincarini, è “scuola calcio èlite” della Figc, vero marchio di qualità, e che negli ultimi anni ha costantemente fornito talenti a varie squadre professionistiche. Sempre perseguendo innanzitutto valori di educazione e aggregazione, senza disdegnare naturalmente il raggiungimento dei risultati sportivi.