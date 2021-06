Pescara Basket – Fortitudo Roma in diretta: dove vedere la partita

Oggi pomeriggio si gioca la bella per decidere chi sarà promossa in Serie B. Dalle 18 diretta sulla pagina Facebook della squadra e sul DTT di Rete 8 Sport

L’AQUILA – Ultimi preparativi in casa biancazzurra in vista della decisiva gara 3 con la Fortitudo Roma che si disputerà domani, domenica 27 Giugno alle ore 18.00, sul neutro del Pala Angeli di L’Aquila a porte chiuse, rispettando il precedente protocollo che prevede la presenza all’interno del palasport di massimo 80 persone, compresi squadre, arbitri, dirigenze e addetti ai lavori.

Dopo il passo falso di gara 2, in cui Capitanelli e compagni, dopo aver raggiunto anche il +10 a metà del secondo periodo, hanno perso il bandolo della matassa, accumulando un passivo pesante, si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli in vista di un incontro che sfugge ad ogni tipo di pronostico, considerando anche le qualità del roster capitolino, che ha mostrato talento e taglia fisica importante con i vari Radunic, Caridà, Casale e Bonessio come punti di riferimento principali.

“Nella gara di mercoledì non ho nulla da rimproverare per quanto riguarda l’atteggiamento della mia squadra – esordisce coach Vanoncini in sede di presentazione – ma purtroppo siamo mancati in qualità nel rendimento offensivo, soprattutto nel secondo tempo”.

“Per vincere questa partita c’è un solo modo – conclude il tecnico biancazzurro – adeguarci al livello di competizione che Roma ha messo in campo in gara 2”.

Palla a due, al Pala Angeli in Via Antonetti P.C. Sant’Elia 1 a L’Aquila, domenica 27 Giugno alle ore 18.00, agli ordini dei signori Fornaro di Mentana (RM) e Di Santo di Chieti.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Pescara Basket e su Rete 8 Sport, canale 11 del DTT, con il commento di Mirko De Luca, a partire dalle ore 17.55 circa.