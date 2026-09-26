Piacere, Abruzzo! a Lanciano: 40 tour operator per promuovere il turismo regionale

LANCIANO – Dal 2 al 4 ottobre Lanciano Fiera ospiterà “Piacere, Abruzzo!”, il nuovo Salone dedicato alla promozione turistica regionale che riunirà operatori, imprese, istituzioni e stakeholder del settore con l’obiettivo di valorizzare l’intera offerta turistica abruzzese.

A presentare l’iniziativa è stato il sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega al Turismo, Daniele D’Amario, che ha definito l’evento un ulteriore passo avanti nella strategia di promozione dell’Abruzzo come destinazione unitaria e competitiva sui mercati nazionali e internazionali.

Secondo D’Amario, i risultati registrati negli ultimi anni confermano la crescita dell’attrattività della regione. Il 2025 si è chiuso con numeri record per il turismo, mentre anche il 2026 continua a mostrare segnali positivi, soprattutto sul fronte della domanda internazionale.

“Piacere, Abruzzo!” nasce proprio con l’obiettivo di trasformare la promozione in opportunità concrete per il territorio, favorendo l’incontro tra domanda e offerta turistica e consentendo agli operatori internazionali di conoscere direttamente destinazioni, servizi ed esperienze presenti in Abruzzo.

Uno degli elementi centrali della manifestazione sarà la presenza di 40 tour operator internazionali, chiamati a scoprire le eccellenze regionali attraverso incontri e momenti di networking. Grande attenzione anche a BuyAbruzzo, il format B2B che metterà in contatto buyer italiani e stranieri con strutture ricettive, imprese e professionisti del comparto turistico.

L’obiettivo della Regione è costruire una proposta integrata che unisca mare, montagna, borghi, parchi naturali, cultura, sport ed enogastronomia in un unico racconto capace di promuovere efficacemente l’identità dell’Abruzzo.

A sintetizzare questa visione è il claim scelto per l’iniziativa: “L’Abruzzo non si sogna, si vive”, un messaggio che punta a trasformare la curiosità verso la regione in esperienza diretta e nuove opportunità di sviluppo economico per i territori.