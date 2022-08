“Peso piuma” in scena al Parco Regionale Sirente Velino

ROCCA DI MEZZO – Domani 5 agosto alla sesta edizione del festival TiQ – Teatro in Quota a Rocca di Mezzo (Aq), diretto da Alessandro Businaro e per la direzione esecutiva di Dario Del Fante, va in scena “Peso piuma” della pluripremiata coreografa Silvia Gribaudi, presso la Sede Parco Regionale Sirente Velino, alle ore 19.00 e in replica ore 21.30.

Accompagnata dalla musica firmata da Nicola Ratti, “Peso piuma” è una performance ispirata a “La morte del cigno” e in particolare alla prima versione composta nel 1901, creata dal coreografo Michel Fokine e danzata da Anna Pavlova, andata in scena per la prima volta nel 1907 a San Pietroburgo. Anna Pavlova nella sua interpretazione inserisce nella coreografia movimenti che sono espressione del suo sentire, compiendo un atto rivoluzionario che tradisce i codici della danza del 1900: i ruoli di autorialità tra coreografo e interprete sconfinano e sfumano. La danza che viene portata in scena è sia del coreografo che dell’interprete, impossibile sapere quanto sia dell’uno oppure dell’altra. Da qui alcune delle domande che Silvia Gribaudi si pone: quale eredità rimane per chi danza quella coreografia? Come si trasmette un movimento e come viene reinterpretato? Dove si incontrano nel corpo passato e presente? In che modo il gesto trascende il tempo?

«In 15 minuti – scrive la coreografa – insieme con il pubblico, ripeto la ricerca dell’intimità del corpo, l’abbandono ad esso. Un ricostruire nuovi movimenti, con fatica e felicità, ripetendo quelle braccia e quel collo spezzato della Pavlova. Cerco di partire dal mio corpo con quei passi che danno slancio dentro alla caduta. È un cadere per rialzarsi». Come per tutti gli spettacoli in programma a TiQ, l’ingresso è con offerta libera.