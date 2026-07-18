Pescasseroli Legge 2026: protagonisti della cultura italiana nel cuore del Parco d’Abruzzo

PESCASSEROLI – Sette protagonisti della cultura italiana animeranno l’ottava edizione di Pescasseroli Legge, la rassegna diretta da Dacia Maraini e organizzata da Fiorella Graziani, in programma dal 7 al 29 agosto nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Il festival torna nella cornice di Piazza Umberto I, confermando la sua vocazione: trasformare il centro storico in uno spazio di dialogo, ascolto e confronto, dove la letteratura diventa strumento per leggere il presente e le sue trasformazioni.

L’edizione 2026 attraversa temi che toccano la vita civile e culturale del Paese: diritti, economia, memoria, cura, identità. A interpretarli saranno Valentina Petrini, Vincenzo Paglia, Carlo Cottarelli, Tiziana Ferrario, Paolo Di Paolo, Concita De Gregorio e Aldo Cazzullo, autori capaci di raccontare il nostro tempo attraverso linguaggi diversi, dal giornalismo alla saggistica, dalla narrativa alla divulgazione.

«Sentire il respiro di una piazza in ascolto dà sicurezza e fiducia» osserva Dacia Maraini, ricordando come la letteratura continui a offrire uno spazio di riflessione condivisa in un’epoca segnata da conflitti, cambiamenti economici e tensioni sociali. Gli incontri, sottolinea la direttrice artistica, saranno un’occasione per comprendere la complessità del presente attraverso storie e testimonianze capaci di parlare a tutti.

Il programma si apre il 7 agosto con Carlo Cottarelli e L’economia facile (Solferino), un volume che rende accessibili i meccanismi economici che incidono sulla vita quotidiana. L’incontro sarà moderato da Domenico Ranieri, con letture di Andrea Casanova Moroni. L’8 agosto sarà dedicato al tema della libertà e della fine della vita: Valentina Petrini presenterà Il prezzo della libertà (Solferino), dialogando con Monsignor Vincenzo Paglia, autore di La vita e l’attesa (Vita e Pensiero). La serata si chiuderà con il concerto del Coro Decima Sinfonia nella Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo.

Dopo la pausa di Ferragosto, il festival riprende il 20 agosto con Tiziana Ferrario e Anna K (Fuoriscena), romanzo dedicato ad Anna Kuliscioff, figura centrale della storia politica italiana. Il 25 agosto sarà la volta di Paolo Di Paolo, che con Un mondo nuovo tutti i giorni (Solferino) ripercorre la vita di Piero Gobetti, protagonista dell’antifascismo e pensatore di sorprendente attualità. Il 28 agosto arriverà Concita De Gregorio con La cura (Einaudi), un’opera che trasforma l’esperienza della malattia in una riflessione universale sulla solidarietà e sulle relazioni umane. La chiusura, il 29 agosto, sarà affidata ad Aldo Cazzullo con Francesco. Il primo italiano (HarperCollins), un viaggio nella figura di San Francesco d’Assisi e nel suo ruolo nella costruzione dell’identità culturale e spirituale del Paese.

Tutti gli incontri saranno a ingresso libero e vedranno la partecipazione di Dacia Maraini in dialogo con gli autori. Negli anni, Pescasseroli Legge si è affermato come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate appenninica, capace di unire la qualità delle proposte letterarie alla bellezza del paesaggio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

La rassegna è realizzata con il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura, del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, della Regione Abruzzo e del Comune di Pescasseroli, insieme ai partner dell’edizione 2026: Concessionaria Sterpetti di Avezzano, Villa Parco, City Net Ecologia & Ambiente S.r.l., Cantina Tollo e BCC Pescasseroli. La direzione organizzativa è affidata a Fiorella Graziani, mentre la direzione tecnica è curata da Peppe Vitale con il supporto dell’Associazione Pescasseroli È W.