Pescara: X Trofeo Natale CSEN Karate Inclusivo

PESCARA – Una giornata di sport, comunità e speranza attende il Palasport “Ciro Quaranta”, che sabato 13 dicembre ospiterà la decima edizione del Trofeo Interregionale di Natale CSEN Abruzzo Karate Inclusivo. L’evento, ormai consolidato, si conferma come appuntamento che va oltre la dimensione agonistica per diventare una vera festa di inclusione e condivisione.

Alla conferenza stampa di presentazione, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affiancata da Ugo Salines, presidente regionale CSEN Abruzzo e vice presidente nazionale, e da Agostino Toppi, coordinatore regionale CSEN Abruzzo karate. Sono oltre 400 gli atleti partecipanti, provenienti da Abruzzo e Marche, accompagnati da tecnici, famiglie e visitatori.

La sessione mattutina sarà dedicata al Campionato Regionale CSEN Abruzzo Karate, con atleti normodotati e con disabilità impegnati nelle specialità di Kata individuale, Duo Kata e Kumite promozionale. Nel pomeriggio, spazio ai più piccoli – Samurai, Bambini e Fanciulli – protagonisti del Trofeo Interregionale di Natale, con giochi tecnici, percorsi di destrezza, prime forme di kata e prove di Duo Kata e Kumite promozionale.

“Lo sport è un diritto di tutti e deve essere accessibile senza barriere – ha dichiarato l’assessore Martelli – il karate diventerà un linguaggio universale e un ponte tra abilità diverse”.

Entusiasta anche Salines, che ha ricordato come lo CSEN conti circa 14.000 associazioni affiliate in Italia, di cui 872 in Abruzzo e 373 nella provincia di Pescara, segno della vitalità del movimento. “Il nostro obiettivo non è l’alto agonismo, ma la diffusione di valori come inclusione e crescita personale”, ha aggiunto.

Toppi ha illustrato i dettagli tecnici della giornata e annunciato due eventi di rilievo già programmati a Pescara: il Campionato nazionale di Judo con 1800 atleti a maggio 2026 e il Campionato nazionale di Aerobica con oltre 600 iscritti a giugno. Occasioni che, oltre al prestigio sportivo, porteranno un significativo indotto economico al territorio.

Il Trofeo Interregionale di Natale CSEN Abruzzo Karate Inclusivo si conferma così un appuntamento che unisce sport, educazione e comunità, offrendo un messaggio di speranza e integrazione.

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio