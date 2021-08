Pescara, vaccinazioni anti-Covid del 21 agosto: prenotazioni per over-12

PESCARA – Dalle ore 12 di oggi, e fino a esaurimento delle disponibilità, le persone che abbiamo il requisito di aver compiuto i 12 anni di età possono prenotarsi sul sito istituzionale del Comune per ricevere, nella mattinata di sabato 21 agosto, la vaccinazione anti-Covid 19. Ne danno notizia il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, d’intesa con la Asl.

La procedura da seguire è quella già utilizzata nelle precedenti finestre di somministrazione del vaccino: basterà infatti collegarsi al sito www.comune.pescara.it e dalla tab “Vaccinazione anti-Covid 19” accedere a “Prenota vaccinazione per residente nel Comune di Pescara”.

Il sistema restituirà un orario in cui presentarsi sabato presso il centro di via Tirino. Le dosi prenotabili sono 700. Necessario, come già in precedenza, presentarsi con i moduli compilati che sono scaricabili dalla stessa piattaforma all’atto della prenotazione.

Foto di repertorio