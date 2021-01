Pescara “Total led”, 20mila punti luce entro fine anno

PESCARA – Entro la fine dell’anno Pescara sarà una città “total led”, con un nuovissimo e modernissimo sistema di illuminazione pubblica di 20.000 punti luce, ognuno dei quali con un sistema di intelligenza artificiale che comunica in tempo reale i guasti ottimizzando così i tempi di intervento

La Giunta comunale ha dato il via libera al “Progetto esecutivo degli interventi Total led” trasmesso da Enel Sole srl il 17 dicembre. Con la stessa deliberazione la Società Pescara Energia Spa, prima di procedere all’approvazione definitiva, aveva rimesso al Comune gli elaborati per le opportune e necessarie valutazioni.

La nuova proposta progettuale, oltre agli interventi completati sul lotto 1, prevede i seguenti interventi sui lotti 2-8.

sostituzione di 19.118 apparecchi luminosi e l’integrazione di 260 punti dovuti a interventi migliorativi. Per un totale di 19.378 nuovi apparecchi luminosi;

installazione di 186 apparecchi luminosi nuovi a servizio della strada parco, sfruttando i sostegni della filovia, ai quali saranno aggiunte 93 appendici per l’installazione degli apparecchi sulla testa degli stessi;

sostituzione di 798 alimentatori di apparecchi a led, per consentirne la regolazione punto punto (nodo TLC);

intervento su 1.496 sostegni esistenti (esclusi pali in vetroresina) e la rimozione senza ripristino di 237 sostegni;

sostituzione di 2.171 pali in vetroresina e la rimozione senza ripristino di 151 pali in vetroresina;

intervento di verniciatura su 8.943 sostegni;

pali di nuova installazione 10 punti ex novo (palo + apparecchio);

realizzazione di 40 nuovi punti luce sotto portico in Piazza della Rinascita

L’importo del progetto, nei termini proposti da Enel Sole Srl, è pari ad € 17.141.286,69 (inclusi gli interventi del lotto 1 già eseguito), pertanto, in aumento rispetto a quanto riportato nel progetto esecutivo iniziale di € 10.608.486,49 oltre IVA. I maggiori oneri per lavori di € 6.532.800,20, sono a totale carico di Enel Sole in quanto riconducibili a una libera scelta dell’appaltatore, secondo proprie valutazioni, ai sensi del capitolato speciale d’appalto, in una visione di miglioramento del rapporto di efficienza, qualità ed economicità del servizio, e, perciò, declinabili come investimenti a carico dell’appaltatore.

Il progetto recepisce, inoltre, le indicazioni dell’Amministrazione comunale, in quanto contempla i seguenti interventi di riqualificazione già programmati: Piazza Salotto; Strada Parco; Via de Amicis; Viale Muzii; Viale D’Annunzio; Villa Sabucchi; Viale Pindaro.

Al termine della complessa istruttoria condotta da Pescara Energia Spa, e che ha portato a riformulare le condizioni economiche, il progetto risulta vantaggioso per la Città di Pescara, in quanto ottimizza lo stato attuale degli impianti, le condizioni di erogazione del servizio e, coerentemente al programma di mandato di questa Amministrazione, contribuisce a un sensibile e generale miglioramento delle condizioni ambientali, in presenza di un minor consumo di energia.

Foto di repertorio