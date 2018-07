Pescara – Teramo, amichevole a Palena: biglietti e info

Il 26 luglio sfida a Palena contro i biancorossi, ottocento biglietti a disposizione. Monachello dal ritiro ottimista per la prossima stagione

PALENA – Giovedì prossimo, 26 luglio nuova gara amichevole per il Pescara che allo Stadio gli Angeli di Palena affronterà il Teramo. Orario d’inizio del match le 17:00. Sono a disposizione 800 biglietti. Sarà possibile acquistare il tagliando presso il botteghino dello Stadio il giorno della gara. Costo per biglietto intero euro 8, biglietto ridotto (under 15) euro 5. Per chi si fosse perso la prima amichevole è disponibile il video della partita con la Flacco Porto Pescara.

Nella giornata di ieri è intervenuto Gaetano Monachello dal ritiro di Palena. Il giocatore è uno dei nuovi volti del Pescara per questa nuova stagione. 24enne attaccante siciliano in forza l’anno scorso ad Ascoli dove ha realizzato 7 reti nelle sue 23 presenze. “Sono felice di essere tornato in Abruzzo, una regione che offre tanto dalla montana al mare in pochi chilometri”. Dopo le esperienze a Bari il giocatore ha sottolineato come ad Ascoli ha avuto la possibilità di rilanciarsi disputando la seconda parte della stagione.

Obiettivo stagione con il Pescara? Puntare ai playoff ma con la consapevolezza di essere sulla carta una squadra più forte di quella della scorsa stagione. C’è voglia di riscattarsi al meglio dopo che dall’esperienza al Lanciano non ha trovato spazio all’Atalanta e ha saltato l’Europeo Under 21 a causa di un infortunio che lo ha tenuto per sei mesi ai box.

Nella giornata di ieri c’è stata la riunione tecnica organizzativa della struttura giovanile dei biancazzurri mentre nel pomeriggio dalle 15:30 al via la Primavera Biancazzurri al Poggo degli Ulivi a Città Sant’Angelo.