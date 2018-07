Pescara Calcio, settore giovanile: lo staff 2018 – 2019

Ieri pomeriggio alla sala conferenze della Casa D’Annunzio riunione tecnica organizzativa della struttura giovanile

PESCARA – Ieri pomeriggio, martedì 24 luglio si è svolta presso la sala conferenze della Casa D’Annunzio a Pescara, la riunione tecnica organizzativa della struttura giovanile dei biancazzurri. Dopo diversi incontri, iniziati dal mattino e terminati proprio con la riunione finale, il Responsabile del Settore Giovanile Giuseppe Geria ha illustrato ai 72 collaboratori le diverse novità e stilato protocolli comportamentali per migliorare l’organizzazione della struttura e garantire una crescita formativa dei ragazzi sempre più meticolosa.

I ragazzi pronti a disputare i campionati Under 12, 13, 14, 15, 16, 17 si troveranno all’interno di un sistema organizzaztivo ben collaudato, con struttura medica dedicata, video analisi, foresteria, logistica e la professionalità degli istrutturi che h24 garantiranno una formazione non solo sportiva dei giovani calciatori.

Un notevole sforzo da parte della società che punta alla crescita e alla valorizzazione dei ragazzi, con la speranza che dalla fucina biancazzurra, escano giovani di prospettiva pronti a garantire la longevità del club stesso.

Nel pomeriggio di oggi, 25 luglio alle ore 15:30 presso il poggio degli ulivi, al via anche la Primavera Biancazzurra. Gli aggiornamenti sulla Pescara Calcio, prima squadra e settore giovanile sono disponibili nell’apposita sezione del sito.

Settore giovanile Pescara, staff completo stagione 2018 – 2019

Staff dirigenziale:

Responsabile Settore Giovanile: Giuseppe Geria

Cordinatore Settore Giovanile e Responsabile Scouting: Antonio Di Battista

Responsabile Attività di Base: Angelo Londrillo

Allenatori:

Under 17: Enrico Battisti

Under 16: Felice Mancini

Under 15. Luca D’Ulisse

Under 14: Paolo Birra

Under 13: Filippo D’Alesio

Under 12: Aldo Prenga

Video Analista: Simone De Martino

Cllaboratori Tecnici:

Cordinatore: Ermanno Ciotti

Cordinatore: Gabriele Aldegani

Prep. Fisico: Sabatino Costantino

Prep. Fisico: Andrea Trapani

Prep. Fisico: Domenico Laterza

Prep. Fisico: Costantino Pennese

Prep. Portieri: Matteo Di Norscia

Prep. Portieri: Luigi Curci

Prep. Portieri: Antonio Cozzi

Prep. Portieri: Simone Mariani

Scouting: Marco Antonini

Dirigenti Accompagnatori:

Leonello Gulizia

Pietro Di Giacomo

Rino Trifone

Alessandro Sdao

Antonello Di Russo

Alessandro De Rita

Emanuele Ferretti

Paolo Teodoro

Danilo Massimi

Silvio Salone

Staff Fisioterapisti:

Responsabile Fisioterapia: Francesco Zulli

Maurizio D’Amario

Andrea Capriolo

Marco Riccitelli

Alberto Bruni

Francesco Curcio

Simone Spinelli

Recupero infortuni: Carlo Cavasinni

Staff Medico:

Cordinatore: Giovanni Salini

Roberto Rea

Jacopo Troiano

Vittorio De Feo

Marco Moscagiuri

Segreteria Organizzativa:

Tonino Falcone

Fabrizio D’Ortenzio

Catia Crocetta

Tutor Scolastico: Roberto Di Biase

Amministrazione: Luigi Gramenzi

Amministrazione: Elena Di Stefano

Addetti Magazzino:

Vittorio D’Elpidio

Antonio Marano

Fernando De Amicis

Andrea Blasioli

Geanina Olariu

Centro Sportivo e Trasporti:

Sergio Di Sante

Alfredo Cilli

Mariana Comanici

Angelo Leone

Ernaldo Almonti

Tonino Almonti

Convitto:

Michele Di Brigida

Gianfranco Berardi

Pina Cigliano

Valentina Di Crescenzo

Susanna Mastrangelo

Antonio Mastrangelo

Ufficio Stampa e Marketing:

Responsabile Ufficio Stampa: Massimo Mucciante

Andrea Mazzetti

Web Master: Alceo Tontodonati

Luca Teseo

Marco Di Biase

Responsabile Marketing: Vincenzo De Prisco

Pietro Falconio