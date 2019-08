Pescara, taxi aeroporto: il commento di Fiorilli su decreto Regione

Il Vicepresidente del Consiglio comunale ritiene che assegnare due postazioni taxi fisse a Chieti sia un grave errore da parte del Presidente Marsilio

PESCARA – Il Vicepresidente del Consiglio comunale di Pescara Berardino Fiorilli, commentando la firma del decreto con cui il Presidente della Regione Abruzzo Marsilio ha assegnato le postazioni taxi all’interno dell’aeroporto di Pescara, 8 ai pescaresi e 2 a Chieti ,ha dichiarato:

“Appena a fine luglio scorso abbiamo affrontato la problematica nel corso di una seduta della Commissione Mobilità ricordando che il servizio taxi svolto all’interno dell’aeroporto è da anni causa di forti polemiche e scontri verbali all’interno della categoria. Scontri determinati soprattutto dall’ingerenza dei tassisti di Chieti che rivendicavano stalli fissi all’interno dell’area aeroportuale per poter prelevare, a detta loro, i clienti di Chieti e portarli a casa. Voci di corridoio già avevano anticipato l’ipotesi di ripartizione dei 10 stalli taxi presenti in aeroporto, assegnandone 8 ai tassisti pescaresi e 2 ai tassisti di Chieti, fermo restando che Teramo e L’Aquila avevano già espresso il proprio disinteresse al servizio e il Comune di San Giovanni Teatino non ha più licenze taxi. Tale ipotesi però è stata subito rigettata dalle rappresentanze sindacali dei tassisti di Pescara per una ragione molto semplice, ovvero: sino a oggi un tassista di Chieti già poteva svolgere il proprio servizio, ossia poteva trasportare sin dentro l’aeroporto un cittadino di Chieti che doveva prendere un aereo o, al contrario, poteva già attendere in aeroporto un cliente di Chieti che atterrava per riportarlo a casa.

Dunque il servizio, così come previsto dalla normativa, è stato sempre svolto senza il bisogno di avere uno stallo fisso. Oggi le due postazioni fisse assegnate, invece, rischiano di diventare un ‘cavallo di Troia’, ovvero la presenza fissa, al di là delle buone intenzioni o delle belle parole, non impedirà delle ingerenze da parte del tassista di Chieti che, trovandosi dinanzi a un cliente che ha bisogno del servizio, potenzialmente potrà caricarlo indisturbato sul proprio mezzo anche per raggiungere mete diverse da Chieti stessa, generando una concorrenza sleale oltre che un servizio illegittimo. E purtroppo le possibilità sono elevate visto che, a conti fatti, è vero che l’aeroporto di Pescara serve al 99 per cento Pescara e provincia. Ed è un errore ridurre la polemica a una sterile guerra di campanile: qui non si tratta di far prevalere una città sull’altra, ma di far rispettare le regole non creando lo spazio per possibili equivoci o libere interpretazioni della norma. E il decreto numero 99 del Presidente Marsilio, peraltro, scarica ora tutto il problema sul Comune di Pescara che, come previsto nel documento, ‘dovrà far rispettare il principio di territorialità’.

Che significa – ha aggiunto il Vicepresidente Fiorilli – ipotizzare la presenza fissa ogni giorno di almeno una pattuglia della Polizia municipale all’interno dell’aeroporto incaricata di controllare la destinazione di tutti i clienti dei taxi, al fine di verificare che i tassisti di Chieti prestino servizio esclusivamente per i clienti diretti a Chieti e così per quelli di Pescara. È evidente che si tratta di una pretesa assurda, che però dovremo a questo punto obbligatoriamente garantire per tutelare i lavoratori pescaresi e soprattutto per scongiurare scontri ben più gravi all’interno dello scalo, memori di quanto accaduto in passato. Ovviamente esprimo amarezza per una scelta politica del Governatore Marsilio che ha evidentemente ignorato la proposta di approfondimento arrivata dal Comune di Pescara, non ha ritenuto di convocare né i nostri assessori, né i consiglieri, né tantomeno la categoria stessa, ma ha firmato a occhi chiusi un decreto che, temo, anche questa volta verrà impugnato dinanzi al Tar creando una nuova evitabile, scontata e spiacevole scia giudiziaria a una vicenda dalla soluzione in realtà fin troppo semplice. La posizione assunta dal vertice della Regione Abruzzo nei confronti di Pescara non ci è piaciuta, non ci piace l’assenza di confronto, di dialogo, non ci piace la penalizzazione pesante dei tassisti pescaresi, che potranno continuare a contare sulla mia presenza, al loro fianco, in quella che si annuncia come una lunga battaglia amministrativa. Nel frattempo chiedo ufficialmente che, con l’entrata in vigore del Decreto, ci sia una task force della Polizia municipale che garantisca controlli severi, rigorosi e puntuali su tutto il territorio per sanzionare pesantemente eventuali abusi”.