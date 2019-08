Mostra “Amarcord Tonino Guerra” a San Valentino prorogata fino al 25 agosto

SAN VALENTINO – Ancora due giorni per visitare la mostra “Amarcord Tonino Guerra – Mostra omaggio al mondo visionario di un Poeta”, allestita a San Valentino in A.C. (Pe), all’interno di Palazzo Delfina Olivieri (sede del Museo dei fossili e delle ambre). La mostra, inaugurata lo scorso 26 luglio, è stata infatti prorogata fino a domenica 25 agosto, visto il grande successo di pubblico registrato in meno di un mese: centinaia i visitatori (tra loro tanti ragazzi e soprattutto turisti in vacanza sulla Majella) che hanno potuto ammirare l’arte poliedrica dell’artista romagnolo.

L’esposizione è stata prestata dall’Associazione Amici dei Musei d’Abruzzo, impegnata nella conoscenza e valorizzazione dell’arte contemporanea.

Scrittore, poeta, pittore di origini romagnole e scomparso nel 2012, Tonino Guerra è considerato da sempre artista contemporaneo della creatività multiforme.

La mostra di San Valentino accoglie 40 opere, tra serigrafie e acqueforti, che raccontano un universo popolato di donne, fiori, animali, giocattoli, piccoli pensieri su tela dalla straordinaria forza evocativa.

La mostra è voluta e presentata dall’associazione Amici del Museo dei Fossili e delle Ambre e dal Comune di San Valentino, che con questa iniziativa ripropongono l’arte contemporanea nel cuore del paese. La raccolta di opere ha ricevuto il supporto della Fondazione Carispaq de L’Aquila.

L’ingresso alla mostra è gratuito.