Pescara, tavolo di coordinamento per il rientro a scuola degli studenti

PESCARA – Si è tenuto nella giornata odierna un’ulteriore riunione del tavolo di coordinamento per il rientro a scuola degli studenti previsto per il 7 gennaio. Nel corso della riunione presieduta dal Prefetto di Vincenzo, si è fatto il punto della situazione alla luce di quanto previsto dal documento operativo approvato lo scorso 23 dicembre e di quanto stabilito con ordinanza del ministro della salute con ordinanza del 24 dicembre che ha fissato al 50%, nella settimana dal 7 al 15 gennaio, l’attività didattica in presenza.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre condiviso l’unito volantino che verrà distribuito agli studenti al fine di sensibilizzarli su comportamenti responsabili e, in particolare modo, sull’importanza di avvalersi dei mezzi di trasporto in corrispondenza degli orari di entrata ed uscita, in modo da evitare che i benefici dello scaglionamento dell’orario vengano vanificati con possibili ripercussioni sul sovraffollamento dei mezzi di trasporto.

Nel corso dell’incontro è stato anche condivisa e organizzata la presenza di volontari di protezione civile presso le principali fermate in modo da evitare assembramenti.