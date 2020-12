Fossacesia, il Comune cerca nuove figure professionali: ecco i bandi

Di Giuseppantonio: “si è resa necessaria in quanto alcuni dipendenti del nostro comune sono andati in pensione, mentre altri sono collocati in aspettativa per assunzioni di funzioni dirigenziali in altro Ente”

FOSSACESIA – La Giunta Comunale di Fossacesia ha dato il via libera alle procedure per il reclutamento di alcune figure professionali nell’ambito della riorganizzazione dell’Ente. “La delibera – spiega il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – si è resa necessaria in quanto alcuni dipendenti del nostro comune sono andati in pensione, mentre altri sono collocati in aspettativa per assunzioni di funzioni dirigenziali in altro Ente. Nonostante le minori risorse e i pochi trasferimenti dal Governo cerchiamo di colmare i vuoti per poter operare al meglio. Fossacesia deve far fronte a numerose esigenze tipiche di una città che negli ultimi anni sta avendo una crescita esponenziale e che quindi ha bisogno di rendere sempre più servizi. L’assunzione di nuovo personale ci consentirà, quindi, di operare in maniera più celere, migliore ed efficiente”.

I bandi di concorso riguardano l’assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile (categoria D1) mediante scorrimento di graduatoria in corso di validità da altri enti. Con le stesse modalità di reclutamento, si intende procedere all’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1). Entrambe le procedure sono in corso di svolgimento. Con l’approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale, predisposto dal Responsabile del Settore Primo, Carmen Cericola, sono state confermate le assunzioni di un Geometra, di due operai.

Non appena le misure anti Covid lo renderanno possibile, poiché l’attuale DPCM vieta lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza, si procederà all’espletamento di tutte le procedure finalizzate alle assunzioni. Nel nuovo anno, infine, si coprirà anche un posto di Istruttore direttivo di vigilanza (cat. D) nel corpo della Polizia Locale di Fossacesia. Sempre per il 2021 è prevista l’assunzione, per un periodo di 5 mesi, di altri 4 vigili.