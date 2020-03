Pescara, riunione su trasporto pubblico e mobilità collettiva

PESCARA – Linee guida per un trasporto pubblico armonizzato con le esigenze della città, progettazione condivisa tra Amministrazione Comunale e operatori del trasporto, sistemazione del terminal degli autobus con particolare attenzione alla suddivisione degli stalli tra trasporto urbano e linee extraurbane, linea preferenziale tra Aeroporto e stazione ferroviaria. Questi i principali temi affrontati nella riunione, tenutasi oggi a Palazzo di Città, tra l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti delle segreterie FILT CIGL , FIT CISL, UIL TRASPORTI E FAISA CISAL.

Alla riunione erano presenti, per il Comune, il Sindaco Carlo Masci, l’Assessore ai LL.PP. Luigi Albore Mascia, i dirigenti Giuliano Rossi e Fabrizio Trisi e in rappresentanza dei sindacati, Patrizio Gobeo per FILT CGIL, Terenzio Chiavaroli per UIL TRASPORTI, Marino Marini e Luciano Luzzi per FAISA CISAL.

Al centro del tavolo di discussione, il collegamento preferenziale sulla strada parco, in attesa del filobus, che permetterebbe di raggiungere Montesilvano in pochissimi minuti, e il progetto di prolungamento della linea preferenziale fino a Francavilla. Il Sindaco ha posto all’attenzione dei presenti la necessità di conoscere in tutti i dettagli i flussi di traffico per ogni linea urbana, onde studiare una calibrazione ottimale sulle esigenze della cittadinanza pescarese, in un’ottica di riorganizzazione globale del trasporto pubblico cittadino.