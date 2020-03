Comune Giulianova, sostituita moquette e sistemato impianto audio

GIULIANOVA – Continuano gli interventi di riqualificazione degli ambienti del Palazzo Municipale di Corso Garibaldi. In tale prospettiva di restyling della casa dei cittadini sono terminati i lavori di sostituzione della moquette dell’Aula Consiliare, ormai usurata dal tempo e dall’utilizzo.

Un intervento realizzato in economia, grazie alla manodopera degli operai comunali Remo Foglia ed Antonio Pomanti e all’impegno del Presidente del Consiglio Paolo Vasanella, che ha avviato a dicembre questa serie di lavori di manutenzione straordinaria sul Municipio, partendo dalla realizzazione di una sala d’attesa e dall’istallazione di un moderno sistema digitale per lo Sportello del Cittadino.

Oltre alla posa del nuovo rivestimento, è stato controllato e sistemato l’impianto audio ed effettuata la riverniciatura delle pareti, non solo della Sala Consiliare ma anche dell’androne.

“Ho assunto l’impegno di restituire nuova dignità al Palazzo di Città – dichiara il Presidente del Consiglio Paolo Vasanella – perché questi luoghi appartengono a tutti i cittadini giuliesi e come tali vanno conservati e tutelati dal passare degli anni e dall’incuria. Tengo a precisare che tutti gli interventi di manutenzione sono avvenuti in totale economia, grazie al lavoro accurato dei nostri operai. Annuncio che sono in programma lavori di restyling anche degli uffici che ospitano l’Anagrafe”.

“Ringrazio il Presidente Vasanella per essersi preso a cuore la riqualificazione degli ambienti comunali – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – nel rispetto non solo dei cittadini che li frequentano ma anche nei confronti dei nostri dipendenti che devono poter operare in ambienti consoni e dignitosi”.

Nella foto la sala Consiliare con la nuova moquette.