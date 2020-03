Francavilla al mare, “Trace Elements” in concerto al Teatro Sirena

Il Trio internazionale parteciperà alla sedicesima edizione di “Sotto le Stelle del Jazz”, in programma per giovedì 5 marzo

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Un appuntamento d’eccezione con la musica jazz di qualità con il concerto del trio internazionale “Trace Elements” previsto per giovedì 5 marzo alle ore 21 al “Teatro Sirena” di Francavilla al mare, diretto da Davide Cavuti.

“Trace Elements” è un progetto di Paolo Di Sabatino, pianista e compositore abruzzese, composto da musicisti di primaria grandezza: Dominique Dipiazza al basso e Damien Schmitt alla batteria oltre allo stesso Di Sabatino al piano.

“In biochimica e nella nutrizione un oligoelemento (trace element) è un elemento chimico necessario in quantità minime per l’appropriata crescita e sviluppo fisiologico di un organismo. In sintesi è un micronutriente. – recita una nota di presentazione del concerto –

Questo nome perché da sempre per noi la musica è necessaria alla nutrizione del nostro spirito. Suonare o ascoltare fa lo stesso, ma la musica deve essere parte integrante della nostra vita.

Chi ama la musica è una persona ricca dentro, recettiva, emozionale ed emozionabile”.

Il Concerto rientra nella Rassegna “Sotto le Stelle del Jazz”, sedicesima edizione, ideata dal Maestro Davide Cavuti che, nel corso degli anni, ha ospitato artisti del calibro di Peter Erskine, Roberto Gatto, Danilo Rea, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Sarah Jane Morris, Nicky Nicolai, Kelly Joice, Awa Ly, Peppe Servillo, Gegè Telesforo, Dario Deidda, Paolo Di Sabatino, Javier Girotto, Flavio Boltro, Dick Halligan, Russell Ferrante, Bob Mintzer, Sergio Cammariere, Fabio Concato.

Nel solco della tradizione della città di Francavilla al Mare legata ai grandi personaggi della musica che hanno vissuto in città – come il celebre compositore Alessandro Cicognini (1906-1995), uno dei padri della musica da film a livello internazionale, il compositore Ettore Montanaro (1888-1962), autore di musica sinfonica e di colonne sonore, il flicornista Gaetano Catena (1867-1948), solista dalla raffinata tecnica apprezzato in Italia e all’estero – il mese di marzo si aprirà con un doppio appuntamento musicale al “Teatro Sirena”: si esibiranno, oltre ai “Trace Elements”, il duo di musica classica composto dal talentuoso violinista abruzzese Paolo Aloisi, accompagnato al pianoforte da Giusy Fatica per la “Rassegna giovani concertisti” (venerdì 13 marzo ore 21 ad ingresso libero).

La rassegna “Sotto le Stelle del Jazz”, che ha visto in cartellone gli “Yellowjackets”, il “Premio Oscar” Nicola Piovani, Sergio Cammariere e il suo trio, si concluderà il 24 aprile con il concerto di Rosalia de Souza e il suo quartetto.

I biglietti possono essere acquistati nel Foyer del “Teatro Sirena” e online sul circuito “ciaotockets”.