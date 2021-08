Pescara, resistenza a PU e guida in stato di ebbrezza: arrestato 22enne

PESCARA – Ieri pomeriggio la Squadra Volante ha denunciato un 22enne rumeno residente a Pescara, accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto dell’accertamento sulla guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo, controllato alla guida della sua auto, si è rifiutato sottoporsi all’accertamento finalizzato a verificare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica. Inoltre, ha posto in essere una lieve resistenza: per impedire l’accompagnamento in caserma, dopo essersi denudato e urlando, ha cominciato a scalciare nel tentativo di divincolarsi, spingendo con forza e violenza e riuscendo a trascinare a terra due operatori. Solo con l’ausilio di un’altra Volante l’uomo è stato immobilizzato e trasportato in Questura.

Per quanto detto, l’uomo è stato arrestato è tradotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida fissata per questa mattina.