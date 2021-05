Pescara, regalo green in occasione dalla Festa della Mamma

L’8 maggio presso il mercato di Campagna Amica di Pescara in via Paolucci dalle ore 10.30 solidarietà e beneficenza con la vendita dei cuscini a forma di cuore realizzati a mano

PESCARA – Con la pandemia Covid è svolta green anche per il regalo della Festa della Mamma con la possibilità per gli italiani di fare le scelte giuste in un momento difficile. L’iniziativa è della Coldiretti che, in occasione di una delle ricorrenze più amate, dà l’appuntamento nei mercati contadini in tutta Italia: a Pescara, nel mercato di Campagna amica di via Paolucci dalle ore 10.30 in poi, si potrà partecipare a campagne di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà, dalla spesa sospesa di Campagna Amica all’operazione “Solo Dal Cuore”, l’iniziativa promossa in tutta Italia da Donne Impresa della Coldiretti insieme ai volontari del Cuamm Medici con l’Africa.

“In occasione della festa della mamma saremo al mercato degli agricoltori insieme ai volontari del Cuamm per un gesto di solidarietà e beneficenza attraverso la vendita dei cuscini a forma di cuore realizzati a mano – dice Antonella Di Tonno, responsabile di Coldiretti Donna Impresa – Come già fatto in occasione della festa della donna, raccoglieremo fondi per una rete femminile percorrerà simbolicamente tutta l’Italia per un nobile obiettivo. In un momento in cui siamo obbligati alla distanza – dice la Di Tonno – abbiamo creato un ponte per stare più vicino alla gente di buona volontà e ai bisognosi. L’Africa è il cuore del mondo e le mamme sono la nostra speranza di futuro”.