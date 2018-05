Pescara, promozione cultura scientifica: al Galilei un progetto ministeriale

Questa mattina la presentazione con Icra, IcraNet, Fondazione Marco Besso ed Ecipa Abruzzo

PESCARA – “Del Talento e della curiosità. Quando l’aquila e il passero volano insieme”. E’ il titolo del progetto per la promozione della cultura scientifica realizzato in collaborazione dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca), con prestigiosi istituti di ricerca quali Icra, IcraNet e Fondazione Marco Besso, oltre che da Ecipa Abruzzo, l’ente di formazione della Cna. Gli obiettivi della ricerca – che ha coinvolto gli alunni delle classi 4aD e 4aI del Liceo scientifico Galilei di Pescara – saranno illustrati oggi, venerdì 4 maggio, a Pescara, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11 nella sede dell’IcraNet, in piazza della Repubblica 10.

Nel corso dell’incontro – cui saranno presenti, con un loro intervento, i ragazzi protagonisti del progetto, che terranno una dimostrazione con la strumentazione che hanno realizzato per il programma – prenderanno la parola il professor Remo Ruffini, direttore di IcraNet, e Marco Trisi, direttore di Ecipa.

Il programma della giornata – che avrà inizio alle ore 10,15 – prevede nel pomeriggio, alle ore 16, un seminario scientifico coordinato dal professor Zurab Berezhiani, dell’ateneo dell’Aquila sul tema “La materia visibile e la materia oscura nell’Universo”.