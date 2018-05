39° Maratonina Pretuziana a Teramo: risultati e bilancio

TERAMO – Più di 3.000 atleti, di tutte le età, hanno preso parte alla 39ª edizione della Maratonina Pretuziana, classico appuntamento del 1° maggio organizzato dal Gruppo Podistico Amatori Teramo. La gara competitiva di 8,8 km si è disputata nel pomeriggio ed è andata al keniano Jonathan Kanda con l’ottimo tempo di 25’24’’. Kenya protagonista anche tra le donne, con il primato di Caroline Rotto davanti alla beniamina di casa Gaia Sabbatini.

La gara non competitiva del mattino (di 5 km) ha fatto registrare il record di presenze, con circa 1.800 partenti nella centralissima piazza Martiri. All’Università di Teramo (563 iscritti e 488 a tagliare il traguardo), capitanata dal rettore Luciano D’Amico, è andato il trofeo per il gruppo più numeroso.

C’è stata inoltre grande partecipazione di bambini e studenti, che hanno contribuito a ravvivare le vie del centro nelle varie passeggiate e corse a loro riservate. La Maratonina Pretuziana, dunque, ha confermato anche quest’anno di essere un evento sempre molto sentito per tutto l’Abruzzo.

Due, i percorsi: la corsa sull’anello dei 5 chilometri per la non competitiva e sui 10 per i professionisti. E due anche i trofei dedicati ai “non competitivi”: un premio alla palestra con più iscritti al traguardo, un altro per i gruppi. La novità di quest’anno è stato il pettorale con un chip che ha peremesso di stilare una classifica in tempo reale, visibile online, che fornisce il quadro delle performance dei partecipanti.

Per la cronaca la vittoria è andata ad Alberto Di Basilio, della Palestra Wellness, che ha corso in 17 minuti e 36 secondi, davanti a Luca Dezzi (Area Fitness) in 17.39 e a Tommaso Cifaldi (Palestra Life Club) con 17.46, un secondo in più di Davide Luzi (Palest ra Life Club).

La prima delle donne è stata Fausta Di Pietro (Palestra Club Interamnia), con il pettorale 970, giunta al 109esimo posto, con il tempo di 22.38. Alle sue spalle Antonella Di Tommaso (Palestra New Olimpia), 134esima con il tempo di 23.08 e Bianca Maria Canaletti (Crossfit Teramo), 168esima con il tempo di 23.41.

Fuori concorso, il team dell’Università di Teramo, composta da ben 563 atleti, tra cui il rettore Luciano D’Amico, il prorettore Dino Mastrocola, il preside Augusto Carluccio.