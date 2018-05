Pescara, Alberghiero ‘De Cecco’: oggi lo Chef Heinz Beck incontra gli studenti

PESCARA – Oggi, venerdì 4 maggio, lo Chef stellato Heinz Beck incontrerà 21 studenti del Progetto PON ‘A scuola di scrittura, giornalisti si diventa’ promosso dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara. A partire dalle ore 11 i ragazzi, nell’Aula Magna dell’Istituto, in via dei Sabini,potranno intervistare personalmente lo Chef, una delle Autorità internazionali dell’arte della cucina.

La dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, Alessandra Di Pietro ha ricordato:

“Lo scorso gennaio nell’Istituto Alberghiero sono partiti i progetti Pon per la promozione delle attività extradidattiche straordinarie, ospitate nella scuola nelle ore pomeridiane e rivolte agli studenti del biennio, con l’obiettivo di dare loro l’occasione per conoscere meglio le mille opportunità offerte dalla nostra scuola sotto il profilo conoscitivo, formativo, didattico e sociale, in attesa di scegliere il proprio indirizzo di studio e soprattutto la propria professione del futuro.

Uno dei progetti PON, coordinato dalle docenti Giuseppina Fusco, Grazia Coccia e Cristiana De Martinis, è rivolto al settore del giornalismo, per dimostrare ai nostri studenti che è fondamentale curare non solo la formazione laboratoriale, ma anche quella più nozionistica perché uno dei possibili sbocchi professionali garantiti dal nostro Istituto è anche il giornalismo specializzato in enogastronomia. In questi mesi i nostri ragazzi hanno partecipato, proprio in veste di cronisti, a diversi incontri e momenti di confronto, compresa una visita alla redazione di Pescara del quotidiano ‘Il Centro’, che dovranno portare, infine, alla realizzazione del numero zero della ‘Gazzetta dell’Ipssar’.

Tra gli step del Progetto Pon erano previsti anche due incontri-intervista a personaggi di fama scelti dagli studenti stessi e la loro richiesta si è concentrata sulla figura di assoluto prestigio di Heinz Beck, uno Chef stellato internazionale, che ha subito accolto con entusiasmo la proposta di essere intervistato da studenti di 15 o 16 anni, che, a loro volta, sognano e stanno studiando per diventare chef di prim’ordine. Domani lo Chef Beck, peraltro molto conosciuto a Pescara e in Abruzzo, avrà modo di raccontare i propri esordi nel mondo della cucina, l’arrivo a Roma, e poi il boom che oggi gli permette di avere ristoranti sparsi nel mondo, dunque non solo Roma o nel Chianti, ma anche ad Algarve, in Portogallo, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e, dal 2014, a Tokyo, in Giappone. Per l’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’ – ha aggiunto la dirigente Di Pietro – è un onore poter contare sulla collaborazione e sulla presenza di uno chef del calibro di Heinz Beck nella nostra scuola, un momento di incontro che ci auguriamo di poter ripetere anche in futuro”.

All’incontro parteciperanno anche il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e gli studenti dell’Istituto Alberghiero vincitori di svariati Concorsi enogastronomici regionali e nazionali svoltisi nelle ultime settimane, coordinati dal docente Massimo Marini.