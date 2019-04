Montesilvano, centro raccolta rifiuti: 2mila i cittadini che l’hanno utilizzato

Maragno: “Montesilvano oggi è pulita, curata, e i montesilvanesi sono sensibili e attenti ad effettuare una giusta raccolta differenziata”

MONTESILVANO – «Sono duemila gli utenti che hanno utilizzato il centro di raccolta di via Inn». Ad annunciarlo è il sindaco di Montesilvano che sottolinea: «I numeri registrati in nemmeno un anno dall’apertura di questo centro di raccolta dimostrano l’efficacia di questa struttura e al tempo stesso il sempre crescente senso di civiltà e rispetto per l’ambiente dei nostri cittadini. A parte zone del territorio purtroppo ancora bersagliate, sono sempre meno gli episodi di abbandoni abusivi, questo perché abbiamo messo a disposizione dei montesilvanesi tanti servizi per conferire varie tipologie di rifiuti in modo semplice e soprattutto civile».

Il centro di raccolta è aperto nelle mattine del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e i pomeriggi di mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18. É possibile conferire rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche, potature, mobilia varia e olio vegetale.

«Tali risultati – dice ancora il primo cittadino – sono chiara dimostrazione del giusto percorso che abbiamo avviato. Montesilvano oggi è pulita, curata, e i montesilvanesi sono sensibili e attenti ad effettuare una giusta raccolta differenziata. I dati parlano chiaro e ci dicono che oggi abbiamo una media generale di raccolta differenziata superiore al 30 per cento (30,36 nel mese di marzo e 30,56 nel primo trimestre 2019), mentre nelle aree comunali interessate al porta a porta le percentuali superano abbondantemente il 70 per cento (71,03% e 72,57% rispettivamente per l’area dei Colli e e l’area del PP e Via Livenza). Ora stiamo ampliando ad altre tre zone della città, ovvero l’area di via Verrotti, al confine con Pescara, quella compresa tra il confine con Cappelle sul Tavo e via Tamigi e quella tra PP1 e viale Europa (esclusa) e siamo certi che anche in questi quartieri verrà confermato questo eccezionale dato. A breve saranno completati i lavori di realizzazione del primo centro del riuso della città che sorgerà in via Nilo e verranno avviate anche le opere per dotare Montesilvano di un secondo centro di raccolta».

Cronistoria:

Febbraio 2016 – Risolto il contratto da 40 milioni di euro con la Tradeco

Maggio 2016 – Il Comune affida il servizio di raccolta alla seconda classificata

Agosto 2016 – Formula Ambiente e Sapi avviano il servizio di raccolta rifiuti a Montesilvano

Marzo 2016 – Installazione delle foto trappole per sanzionare gli incivili che abbandonano i rifiuti. Marzo 2017 – introduzione raccolta porta a porta a Montesilvano Colle

Gennaio 2018 – Inaugurazione isola ecologica Go- go Stazionario via Aldo Moro (di fronte Porto Allegro)

Maggio 2018 – Introduzione raccolta porta a porta via Livenza e PP1

Luglio 2018 – Inaugurazione centro di raccolta via Inn.

Ottobre 2018 – Segnala l’incivile: servizio per segnalare rifiuti abbandonati attraverso WhatsApp

Marzo 2019: Estensione servizio porta a porta su via Vestina (confine Cappelle sul Tavo e via Tamigi), su via Verrotti (dal confine con Pescara fino a via Di Giovanni) e zona tra PP1 e viale Europa (esclusa), tra lungomare e ferrovia.

Marzo 2019: Installazione 5 nuove isole ecologiche: Piazza Giardino; Via Vestina angolo Via Verdi; Piazza Trisi; Corso Umberto, Via Idro, adiacente lo svincolo della circonvallazione; Via Verrotti direzione sud – nord.

Prossimi step:

Realizzazione centro di raccolta Montesilvano Colle

Realizzazione centro del riuso via Nilo