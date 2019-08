Pescara, presentato ai sindaci il nuovo Portale della Provincia

Lo ha reso noto il Presidente della Provincia di Pescara,Zaffiri che ha illustrato le novità del sito

PESCARA – “Il Portale istituzionale della Provincia di Pescara si rifà il look con una veste tutta nuova, semplificata, e con due grandi novità: l’apertura di una finestra interamente dedicata ai 46 Comuni che, in maniera autonoma, potranno caricare la storia del proprio territorio, eventi, appuntamenti o anche notizie di servizio. Poi una seconda nuova finestra sarà dedicata ai lavori portati avanti dalla stessa Provincia, dunque cantieri da aprire, già aperti e in corso di svolgimento o chiusi, un link in costante aggiornamento che ci permetterà di informare in modo costante e puntuale i cittadini”.

Lo ha annunciato il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri che ieri, nella Sala Figlia di Iorio, ha convocato sindaci e amministratori dei 46 Comuni per presentare la nuova veste del sito istituzionale della Provincia di Pescara, realizzato dalla struttura interna dell’Ente con la dottoressa Calandra.

“Al mio insediamento abbiamo trovato un sito ormai vecchio e non aggiornato alla nuova normativa sulla trasparenza, di qui la necessità di rivedere l’organizzazione dell’intero portale puntando sulla sua semplificazione. Ovvero – ha spiegato il Presidente Zaffiri – quando il cittadino entra nella nostra pagina istituzionale per cercare una notizia, una informazione, o anche un modulo, deve arrivare subito al suo obiettivo, senza perdersi nei meandri di link e rimandi, che significa disporre di un portale anche molto intuitivo, capace di condurre l’utente alla sua mèta senza troppi sforzi.

Abbiamo poi approfittato della riorganizzazione del portale per introdurre due importanti novità. La prima riguarda tutti i Comuni della nostra provincia che da oggi disporranno di una finestra sul nostro sito istituzionale loro dedicata. Basta cliccare su ‘Le Notizie del nostro Territorio’, dove troveremo un link per ciascun Comune e dove ciascuna amministrazione, ottenute le credenziali di accesso, potrà caricare autonomamente la storia del proprio territorio, gli eventi, gli appuntamenti culturali, o anche notizie di servizio, aggiornamenti utili in caso di emergenze. Soprattutto sarà una finestra utile per fare promozione della nostra provincia, e pensiamo a un turista che magari atterra a Pescara e cerca notizie su luoghi tipici da visitare, cose da vedere, o strutture ricettive.

Quella finestra è uno strumento a nostra disposizione per fare squadra e dare a tutti massima visibilità. Altra novità fondamentale è l’aver previsto una seconda finestra per aggiornare gli utenti sui cantieri e lavori realizzati dalla Provincia stessa soprattutto su scuole e strade, dunque quali opere sono state appaltate, quali i cantieri già aperti, quelli che ancora vanno definiti e quelli già chiusi. Il nuovo Portale è già operativo, raggiungibile all’indirizzo www.provincia.pescara.it, nei prossimi giorni sarà perfettamente a regime – ha aggiunto il Presidente Zaffiri – e nel frattempo abbiamo chiesto ai Comuni di individuare un responsabile di riferimento cui poter consegnare le credenziali ufficiali per la gestione della propria finestra telematica”.