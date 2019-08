Giulianova, smaltimento rifiuti RAEE: al via la campagna “IMPATTO”

L’iniziativa è rivolta anche ai più piccoli con giochi sulla spiaggia e con un’app interattiva a scuola. Ha vinto il premio nazionale del Centro di Coordinamento RAEE CDC-RAEE di Milano

GIULIANOVA – “Con piccoli gesti si possono fare grandi differenze”. É questo il messaggio che vuole divulgare a tutti i cittadini, partendo dai più piccoli, la campagna di comunicazione “IMPATTO”, realizzata per il Comune di Giulianova dalla società Eco.Te.Di. Scarl, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul tema dello smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE e sulle possibili conseguenze del loro abbandono nell’ambiente. La campagna, che si è aggiudicata la vittoria del premio nazionale del Centro di Coordinamento RAEE CDC-RAEE di Milano Eco.Te.Di. Scarl come “miglior campagna di comunicazione locale”, è stata avviata a partire dal mese di giugno scorso ed è articolata in due parti al fine di coinvolgere due differenti tipologie di pubblico. La prima ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini più adulti sulle possibili conseguenze dell’abbandono indiscriminato dei RAEE nell’ambiente. La seconda si rivolge invece ai più piccoli, con una specifica app che permetterà loro di imparare attraverso un gioco interattivo come smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo corretto. Nei giorni scorsi è iniziata l’affissione dei manifesti in diversi formati della campagna “IMPATTO” all’intero territorio cittadino, anche negli stabilimenti balneari dove sono stati posizionati nelle isole ecologiche.

La campagna di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti RAEE intende rivolgersi soprattutto ai più piccoli con una simpatica iniziativa che partirà oggi e terminerà l’11 agosto sulle spiagge degli stabilimenti balneari di Giulianova: qui una ciurma di animatori che rappresentano i cinque raggruppamenti RAEE (R1 – Frigoriferi, R2 – Lavatrici, R3 – Televisori, R4 – Apparecchi di illuminazione, R5 – Tubi fluorescenti) intratterranno bambini ed adulti con giochi ed animazione allo scopo di far riflettere i cittadini sull’impatto dell’abbandono di questa tipologia di rifiuti nell’ambiente. Alla riapertura delle scuole, già interessate nello scorso anno scolastico da un progetto dedicato ai RAEE, sarà messa a disposizione di tutti gli alunni della città di Giulianova una app interattiva per introdurre il concetto di RAEE ai bambini delle scuole primarie e secondarie. L’obiettivo del gioco – con diversi livelli di difficoltà – è quello di indirizzare gli alunni verso la conoscenza e il corretto smaltimento, in modo da influenzare indirettamente anche i genitori.

Per approfondimenti e dettagli tecnici in materia di RAEE consultare il sito del Centro di Coordinamento RAEE https://www.cdcraee.it/.