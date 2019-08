A Pescara premiazione degli atleti campioni del Mondo di Pallanuoto

Di Fulvio: “Essere premiato nella mia città è un onore, questa cosa mi rende ancora più orgoglioso di essere pescarese e di avere portato Pescara sul gradino più alto del mondo”



PESCARA – “Questa Pergamena sarà un altro trofeo da mettere nella loro Bacheca ricchissima di trofei. Sarà l’attestato di stima che tutta la città vuol tributare a due magnifici rappresentanti dello sport internazionale, che con loro esempio trasmettono i sani valori della lealtà sportiva”.

Sono queste le parole con cui il Sindaco Carlo Masci ha voluto tributare il giusto riconoscimento a Francesco Di Fulvio e Amedeo Pomilio, freschi vincitori del titolo Mondiale nella Pallanuoto. A Francesco Di Fulvio, eletto anche miglior giocatore del torneo mondiale svoltosi a Gwangju (Corea del Sud), l’Amministrazione Comunale rappresentata dal sindaco, dal vicesindaco Gianni Santilli e dall’Assessore allo Sport, Patrizia Martelli, ha voluto conferire una pergamena con la quale si attesta il ringraziamento per le grandi qualità sportive e umane. Assente (perché fuori Italia) Amedeo Pomilio, autentico mito dello sport cittadino, cui il riconoscimento verrà consegnato in un successivo incontro.

Il sindaco Carlo Masci ha ricordato lo straordinario percorso sportivo di Pomilio (atleta e allenatore plurimedagliato) e ha sottolineato come il titolo mondiale conquistato da Francesco Di Fulvio rappresenti quella linea di unione che mantiene vivo il ricordo dei fasti della grande Sisley, compagine che in dieci anni (negli anni 80) vinse praticamente tutti i titoli nazionali e internazionali della Pallanuoto.

“Noi abbiamo Francesco Di Fulvio e Amedeo Pomilio che sono diventati campioni del Mondo – ha dichiarato il sindaco di Pescara, Carlo Masci – il nome della nostra città, di Pescara, arriva sul tetto del Mondo grazie a due figli di Pescara che sono delle persone che stanno dimostrando non solo di essere campioni di Sport ma campioni di vita. Sono legati alla nostra città, vivono qui, non perdono l’occasione per parlare di Pescara e di metterla in evidenza facendo in modo che possa essere davvero la città dello Sport in cui l’acqua è l’elemento dominante e identitario. Noi abbiamo avuto con la Sisley Pescara una squadra che ci ha fatto sognare stando sul tetto del Mondo, oggi abbiamo atleti e sportivi pescaresi che raggiungono traguardi mondiali. Non abbiamo la squadra di Pallanuoto all’altezza dei fasti di un tempo ma ci auguriamo che questo possa tornare come momento d’oro della Pallanuoto pescarese. Adesso abbiamo la soddisfazione di avere personaggi, atleti pescaresi che danno grandissima soddisfazione sul tetto del Mondo, quindi oggi premiamo loro sperando un domani di premiare una squadra di Pallanuoto in grado di farci sognare come la Sisley”.

“In questi giorni ho realizzato – ha affermato Francesco Di Fulvio – nei primi giorni non ero tanto cosciente di quello che avevamo fatto, sto capendo ora che abbiamo fatto veramente una bella cosa. Essere premiato nella mia città è un onore, questa cosa mi rende ancora più orgoglioso di essere pescarese e di avere portato Pescara sul gradino più alto del mondo. Qui c’è sempre stata una tradizione importante per la Pallanuoto e in una città di mare non può essere altrimenti e spero vivamente che Pescara possa tornare ai livelli di un tempo perché una vittà così ne ha veramente bisogno e se lo merita. Estiarte? Non ho avuto modo di parlarci però mi ha mandato due messaggi, uno prima della finale e uno dopo, dopo per congratularsi e invece prima per farmi l’in bocca al lupo dicendomi che lui ovviamente avrebbe tifato Spagna, ma mi aveva dato un solo consiglio, quello di giocare con serenità e di divertirmi perché magari non ci saranno altre occasioni nella vità di giocare una finale del Mondiale. Il Calcio? Quello che ho detto per la Pallanuoto lo spero anche per il Calcio, spero che il Pescara torni in serie A perché è veramente una piazza importante. Soprattutto nello sport, che sia il Calcio, la Pallanuoto o il Calcio a 5, se c’è una squadra in serie A vuol dire che il movimento c’è, quindi faccio l’in bocca al lupo ai ragazzi”.