Casa vacanza su un albero in Abruzzo: dove trovarla

A Goriano Valli in provincia dell’Aquila, martedì 6 agosto, ci sarà l’inaugurazione dell’originale struttura ricettiva

GORIANO VALLI – Domani 6 agosto 2019 – a Goriano Valli (Aq) – alle 17.30 verrà inaugurata la prima Casa vacanza su un albero in Abruzzo. Questa struttura ricettiva – unica nel suo genere in Abruzzo e in Italia – nasce da un’idea di Rosanna e Lino Di Gioacchino; un aiuto è venuto da un finanziamento di Invitalia (a valere su i fondi destinati a iniziative turistiche nell’Area Cratere 2009).

Si tratta appunto di un progetto innovativo capace di attrarre quel turismo che vuole vivere di emozioni: l’obiettivo è quello di far vivere un’esperienza originale a quanti abbiano la curiosità di conoscere il nostro territorio con una visione ampia del contesto naturalistico in cui è geograficamente collocata.

Come ha affermato Rosanna Di Gioacchino: “Vivere una emozione unica, osservare le stelle emozionandosi tra i rami degli alberi, è stato possibile grazie all’elevato pregio dei materiali biologici utilizzati, all’elevata professionalità progettuale e alla maestranze che l’hanno realizzata”.

La casa sull’albero si trova all’interno di una proprietà privata con annessa una dimora storica di antico fascino e sapientemente ristrutturata. Il paesaggio è quello della Valle dell’Aterno, alle pendici del Sirente nel comune di Tione degli Abruzzi.