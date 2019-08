Degustazione di Cannonau e Montepulciano all’enoteca ArtDiwine

Settimana dedicata ai due vitigni a bacca rossa ma vinificati in bianco. Informazioni sulle soluzioni di aperitivo studiate dal locale di via Marco Polo

PESCARA – L’Enoteca ArtDiwine propone una settimana di degustazioni dedicata alle regioni della Sardegna e dell’Abruzzo. In primo piano la resa di Cannonau e Montepulciano, due vitigni a bacca rossa, quando sono però vinificati in bianco. Quattro serata dedicate a questi due vini, quale sarà più gradito? A confronto il Nudo di Siddùra contro il Cretara Cerasuolo Superiore di Margiotta Vini. Come partecipare alle serate del 5, 6, 9 e 10 agosto?

L’enoteca di Via Marco Polo propone un aperitivo cenato con degustazione sempre a partire dalle 19.30, due vini di alto livello in abbinamento studiato con finger food gourmet preparati impiegando i prodotti tipici abruzzesi più ricercati.

La degustazione, con un costo a partire da €12, include:

1 calice di Nudo Siddùra

1 calice di Cretara Cerasuolo Superiore di Margiotta Vini

Degustazione gourmet abbinata.

LA DEGUSTAZIONE ABBINATA

Per questo aperitivo cenato proponiamo in abbinamento degli squisiti finger food gourmet, creati a partire da una selezione speciale di salumi e altri prodotti artigianali estremamente ricercati.

La degustazione include:

Tortino di patate e zucchine con pancetta tesa artigianale di Carunchio

Crostini con Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Tris di biscotti salati con stracchino artigianale, paté di olive Bio, paté di carciofi Bio

I bis di calici di Nudo e Cretara costano rispettivamente 5€ e 4€. Il bis di finger food € 6. Inoltre, per chi lo desidera sarà ovviamente possibile richiedere anche i classici taglieri ArtDiWine con selezione di prodotti tipici abruzzesi, da accompagnare con vini naturali o birre agricole.

INFO E PRENOTAZIONI

I posti sono limitati, la prenotazione, oltre a essere gradita, è consigliata. Prenotazioni:

Tel. o Whatsapp +39 3713755554

oppure è possibile scrivere su info@artdiwine.it