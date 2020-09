Diretta Pescara-Pineto-Vastese: dove seguire le partite in streaming

Sabato 19 settembre alle 18 si gioca il triangolare Pescara – Pineto – Vastese. Informazioni dove seguire le partite in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Dopo due settimane di ritiro, oggi, sabato 19 settembre, il Pescara sarà impegnato nell’ultimo impegno estivo prima dell’inizio della nuova stagione sportiva. Ospiti nello stadio “Pavone Mariani” della società amica Pineto Calcio, i biancazzurri scenderanno in campo con l’undici di casa e la Vastese. Fischio di inizio previsto per le ore 18.

Prima partita sarà Pescara-Pineto, a seguire Pescara-Vastese, nella terza sfida di fronte Pineto e Vastese. La durata di ciascun match sarà di 45′. In caso di parità saranno battuti i calci di rigore. Dirigerà la terna arbitrale di CAN D Gregoris, Miccoli, Maianella.

Per norme Covid, le partite saranno a porte chiuse. L’ingresso sarà scaglionato, con misurazione della temperatura corporea all’ingresso e con obbligo di indossare la mascherina. Potranno accedere all’impianto solo i tesserati delle prime squadre delle tre società, previa comunicazione alla società ospitante di una lista nominativi.

DIRETTA STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale del Pineto Calcio e del Pescara Calcio insieme ai canali social ufficiali delle due società per poter dare la possibilità a tutti di assistere all’incontro nonostante si giochi a porte chiuse. Di seguito il link per seguire lo streaming dalle 18: https://youtu.be/q1MjqgVWtwc.