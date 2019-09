Pescara, Piano Occupazionale 2019: in arrivo 57 nuove unità

Masci: “Nel 2020 saranno assunti altri 35 vigili urbani a tempo indeterminato ed almeno 20 vigili a tempo determinato“

PESCARA – Il Comune di Pescara ha approvato oggi, con la delibera sul Piano occupazionale anno 2019 la rimodulazione e l’integrazione di unità professionali nell’Ente. Con la delibera di Giunta Comunale n. 625 del 26/09/2019 (immediatamente eseguibile) è arrivato il via libera all’assunzione di complessive n. 57 unità di personale di livello tra i quali figurano 15 vigili urbani, 5 istruttori informatici, 4 istruttori amministrativi, 4 istruttori contabili e due tecnici. L’ente si rinforzerà inoltre con la dotazione di due autisti, 7 istruttori direttivi amministrativi, 7 istruttori direttivi contabili, 2 istruttori direttivi tecnici, 1 istruttore direttivo socio culturale e un istruttore direttivo geologo.

Le restanti 7 unità verranno attinte tramite mobilità ex art. 30 del DLgs 165/2001. Con la rimodulazione del Piano occupazionale sono stati prorogati altresì i contratti a tempo determinato dei 3 assistenti sociali mentre saranno assunti a tempo determinato 4 dirigenti ex art. 110 c.1 del TUEELL e un esperto in progettazione europea e nazionale ex art. 110 c.2 del TUEELL .

L’integrazione del piano assunzionale 2019, in riferimento a tutte le 57 assunzioni programmate a tempo indeterminato, comporterà una spesa complessiva lorda annuale di oltre 1 milione e mezzo di euro.

Con tale atto, il Comune potrà pertanto contare, entro pochi mesi su 15 nuove unità della Polizia Municipale e dare corpo al rinforzamento del controllo del territorio municipale, mettendo in atto una delle linee d’azione del sindaco Carlo Masci.

“Nel 2020 – sottolinea il sindaco – saranno assunti altri 35 vigili urbani a tempo indeterminato ed almeno 20 vigili a tempo determinato. In meno di un anno quindi, l’impegno assunto di rafforzare il controllo del territorio si concretizzerà con almeno 70 nuovi vigili sulle strade di Pescara.”