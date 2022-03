Pescara Pallanuoto – San Mauro 13-5, il racconto del match

PESCARA – La risposta è arrivata. Il Pescara Pallanuoto batte 13-5 il San Mauro Nuoto, nell’undicesima giornata del campionato di Serie B. I biancazzurri hanno offerto la prestazione che serviva dopo lo scivolone contro Ischia: bene l’approccio, bene la gestione, con il Delfino apparso sempre padrone della sfida. Non a caso i ragazzi guidati da Franco Di Fulvio hanno portato a casa tutti e quattro i parziali, a testimonianza di una gara guidata dall’inizio alla fine. Qualcosa da rivedere in fase difensiva, dove però si registra una grande prestazione del portiere Stefano Morretti. Tra i marcatori, da sottolineare il poker di De Vincentiis e la tripletta di Di Fulvio, accanto al primo gol in assoluto del giovanissimo Martino Furio.

La tripletta di De Vincentiis e il gol di Micheletti indirizzano la gara già nel primo parziale, dove va annotata anche la rete ospite di Mele. Giordano, due volte Di Fulvio e Furio allungano il passo nel secondo periodo, nonostante i due gol ancora di Mele. Al ritorno in vasca segna Mancini, risponde Muscerino, poi sono De Vincentiis e Micheletti a trovare il bersaglio. Nell’ultimo tempo per i biancazzurri vanno in rete Di Fulvio e Mancini. In mezzo la rete campana di Russo.

“Questa è la reazione che volevo” dice mister Di Fulvio a fine partita, ripensando a sette giorni fa. “Oggi ho guardato non tanto la prestazione, quanto l’atteggiamento, e i ragazzi sono stati molto bravi. Siamo partiti forte fin dall’inizio, come a voler mettere in chiaro le cose. La squadra è riuscita ad avere una supremazia per tutti e quattro i tempi, anche grazie al nostro portiere”. Poi avverte: “Aver fatto questi 12 punti è importante: adesso ci aspettano quattro partite molto difficili a cominciare dalla sfida di sabato prossimo contro l’Arechi”.

TABELLINO

PARZIALI: 4-1, 4-2, 3-1, 2-1

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (2), Castagna, Di Fulvio (3), De Luca, Furio (1), Giordano (1), Cerasoli, De Vincentiis (4), Pelliccione, Micheletti (2), Ferragatti, Morretti. All. Di Fulvio

SAN MAURO NUOTO: Balzamo, De Francesco, Mele (3), Selcia, Muscerino (1), Iaccarino, Guadagni, Andrè, Carlevalis, Russo (1), Martucci, D’Avanzo. All. Andrè