Giornata della Filosofia, il 29 novembre a Pescara un incontro sull’Identità

Domani presso l’Auditorium Cerulli – la Casa delle Arti, l’evento “Io, Noi, il Mondo – alla ricerca della mia Identità nel Mondo che cambia”, promosso da Nuova Acropoli

PESCARA – In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia proclamata dall’Unesco, Nuova Acropoli Pescara promuove lunedì 29 novembre alle ore 18,30 presso l’Auditorium Cerulli – la Casa delle Arti a Pescara un incontro dedicato alla riflessione sul tema dell’IDENTITÀ.

Alla domanda fondamentale della vita “chi sono io?” uomini e donne spesso si identificano in professioni, ruoli o status economici. Ma i traguardi raggiunti, meritevoli di considerazione sociale, hanno davvero corrispondenza con ciò che si è veramente?

Un drammaturgo, un pittore astratto, uno scrittore, una ballerina ed un cantautore accompagneranno i partecipanti in un ideale viaggio nel Novecento, mostrando come hanno arricchito, sfidato e lasciato tracce indelebili nel loro tempo.

“ Ulisse ha sconfitto il Ciclope fingendo di chiamarsi Nessuno, ma lo ha fatto proprio perché sapeva chi era e dove andava. […] Al contrario di Ulisse noi rischiamo di essere Nessuno e di doverci inventare tanti “Qualcuno” per non sparire”.

Per informazioni sulle iniziative di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione www.nuovaacropoli.it, oppure contattare l’associazione ai riferimenti che seguono:

Telefono/Whatsapp: 338 4741136