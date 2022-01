Diretta Pescara – Aquila Montevarchi: dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 22 gennaio alle 14.30 si gioca Pescara – Aquila Montevarchi, gara valida per la 23° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la ventitreesima giornata di Serie C c’é anche Pescara – Aquila Montevarchi, che si giocherà sabato 22 gennaio con calcio di inizio previsto per le ore 14.30. Gli abruzzesi, nell’ultimo turno disputato prima della sosta, avevano pareggiato per 12 sul campo dell’Ancona Matelica e ripartono dalla quinta posizione, che dividono proprio con i marchigiani con 32 punti, frutto di otto vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte; ventiquattro gol fatti e ventitré subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre successi e due pareggio siglando sei reti e incassandone tre. I toscani, invece, avevano perso in casa per 1-3 contro la Reggiana e, sono quattordicesimi, a pari merito con la Fermana, a quota 21 punti, con un cammino di sei partite vinte, tre pareggiate e undici perse; ventuno reti segnate e ventitré incassate. Il bilancio del Montevarchi nelle ultime cinque partite giocate é di due pareggi e tre sconfitte con tre gol fatti e otto subiti.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Aquila Montevarchi, valida per la ventitreesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

I convocati del Montevarchi

PORTIERI: 1 Rinaldi, 22 Giusti;

DIFENSORI: 2 Achy, 14 Boccadamo, 25 Cappelli, 27 Poggesi, 30 Senzamici;

CENTROCAMPISTI: 5 Mercati, 18 Lischi, 23 Lebrun, 24 Giorgelli, 26 Tacchini, 28 Boncompagni, 29 Carpani, 32 Intinacelli, 88 Mionic;

ATTACCANTI: 9 Gambale, 13 Barranca, 16 Lunghi, 17 Nyamsi.

Le dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico biancazzurro Gaetano Auteri ha detto che il Montevarchi é una squadra che gioca un ottimo calcio, affronta l’avversario a viso aperto e ha diversi giocatori di spessore tecnico. E’ una squadra ben allenata e finora ha raccolto meno di quanto meritasse. Presupposti per vedere una una bella partita. L’obiettivo é quello di guadagnare posizioni, c’è un girone di ritorno da giocare e può succedere di tutto. anche se Modena e Reggiana ora parrebbero irraggiungibili. Comunque bisognerà vedere cosa succede partita dopo partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Mario Pinna di Oristano; quarto uomo ufficiale Saverio Esposito di Ercolano. La gara di andata é stata vinta per 1-2 dal Pescara.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Per Auteri probabile modulo 3-4-3, con in porta Sorrentino; difesa composta da Ingrosso, Drudi e Veroli. A centrocampo troviamo invece Diambo e De Risio; sulle fasce Zappella e Rasi. Tridente offensivo composto da Clemenza, Ferrari e D’Ursi.

QUI MONTEVARCHI – Indisponibili Amatucci, Martinelli, Dutu, Bassano, Jallow, Tozzuolo, Casiello, Doratiotto e Biagi. La formazione allenata da Malotti potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Giusti in porta e Achy, Boccadamo, Senzamici in posizione arretrata. A centrocampo Lischi, Mionic, Mercati e Intinacelli. Sulla trequarti Carpani, di supporto alla coppia di attacco formata da Barranca e Gambale.

Le probabili formazioni di Pescara – Montevarchi

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ingrosso, Drudi, Veroli; Zappella, De Risio, Diambo, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. Allenatore: Auteri.

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Boccadamo, Senzamici; Lischi, Mionic, Mercati, Intinacelli; Carpani; Barranca, Gambale. Allenatore: Malotti.