Giulianova, scadenza termini Servizio civile in Cri: ecco quando

L’ Amministrazione comunale ricorda il 26 Gennaio, è l’ultimo giorno utile per presentare domanda ed essere ammessi al colloquio di selezione per il Servizio Civile Universale nel Comitato della Croce Rossa di Giulianova

GIULIANOVA – L’Amministrazione comunale ricorda che mancano solo cinque giorni alla scadenza del bando per la partecipazione al progetto del Comitato della Croce Rossa di Giulianova, valido per il Servizio Civile Universale. Si tratta di un’esperienza straordinaria, capace di introdurre fattivamente ragazzi e ragazze nel mondo del volontariato. L’ Amministrazione comunale rinnova dunque l’ invito agli interessati a presentare domanda e di farlo, come previsto, entro le ore 14 di mercoledì prossimo, 26 Gennaio. L’istanza va inoltrata attraverso la piattaforma on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Ente proponente: ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – SU00224

Codice del progetto: PTCSU0022421013025NMTX

Titolo progetto: LA CRI E LA SALUTE PER TUTTI IN ABRUZZO E IN PUGLIA

Sede di Giulianova

https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=87505&gazzetta=61&estero=0