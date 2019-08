Coppa Italia, Biglietti Pescara – Mantova: prezzi e informazioni

L’11 agosto alle 20.30 si gioca il primo match ufficiale dei biancazzurri impegnati in Coppa Italia allo Stadio Cornacchia

PESCARA – Conto alla rovescia quasi terminato per il Pescara che domenica prossima, 11 agosto alle 20.30 affronterà il Mantova per la partita di qualificazione Coppa Italia 2019 – 2020. I biancazzurri sono reduci dall’ultimo test di domenica scorsa contro il Pineto dove ha colto un successo per 2-1. Andiamo a dare alcune informazioni su dove acquistare i biglietti per seguire la partita e i prezzi dei biglietti per i vari settori. Ricordiamo che prosegue la campagna abbonamenti del Delfino. I tagliandi sono in vendita dalle ore 16 di oggi, martedì 6 agosto in tutti i punti o circuiti di vendita listicket e presso il The Official Store Pescara Calcio di via Carducci.

PREZZI DEI BIGLIETTI

CURVA NORD – intero 8,00 euro tariffa unica

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 12,00 euro – ridotto 8,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 18,00 euro – ridotto 12,00 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 28,00 euro – ridotto 20,00 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 35,00 euro – ridotto 28,00 euro

POLTRONISSIMA E VIP – intero 60,00 euro – ridotto 48,00 euro

SETTORE OSPITI tariffa unica 10 euro