Pescara, l’UDC saluta la riconferma di Masci: “Premiato il buon governo della città”

PESCARA – L’UDC Abruzzo esprime soddisfazione per la riconferma di Carlo Masci alla guida del Comune di Pescara, dopo il voto nelle 23 sezioni tornate alle urne. Per il partito centrista, il risultato rappresenta una chiara indicazione della volontà dei cittadini di proseguire nel percorso amministrativo avviato negli ultimi anni.

Secondo l’UDC, le percentuali ottenute dal sindaco – ben oltre la soglia del ballottaggio – confermano una fiducia solida e diffusa. Il partito ribadisce così il proprio sostegno alla coalizione di centrodestra e al progetto politico che continuerà a lavorare per sviluppo, stabilità e crescita della città.

Nel comunicato, l’UDC sottolinea le qualità amministrative di Masci, definito un sindaco «serio, competente e capace», profondamente legato alla comunità pescarese e impegnato in una visione di lungo periodo per il futuro urbano.

Il partito rivolge infine al primo cittadino un augurio di buon lavoro, interpretando la rinnovata fiducia popolare come uno stimolo ulteriore per affrontare le sfide del nuovo mandato e consolidare i risultati raggiunti.