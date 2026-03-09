Home » Attualità » Aperte le candidature in Abruzzo per il Laboratorio delle imprenditorialità 2026
Aperte le candidature in Abruzzo per il Laboratorio delle imprenditorialità 2026

Aperte in Abruzzo le candidature al Laboratorio delle imprenditorialità 2026: tre mesi di formazione gratuita per creare imprese innovative

REGIONE  – Sono aperte anche in Abruzzo le candidature per la seconda edizione del Laboratorio delle imprenditorialità, il percorso di alta formazione gratuito dedicato a chi vuole creare nei piccoli comuni un’impresa innovativa o uno spinoff aziendale, oppure far crescere la propria attività attraverso le nuove tecnologie, valorizzando il genius loci del proprio territorio. Possono candidarsi tutte le persone che abbiano avviato, o intendano avviare, un’iniziativa imprenditoriale all’interno di un Comune sotto i 5.000 abitanti, senza vincoli di età o cittadinanza. Le candidature per ottenere tre mesi di formazione online gratuita devono essere presentate entro il 10 aprile, utilizzando il modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf63AFTgMOoVafOfbRYJUB8fvReKeyWdxaxAJF8mnx_AcCoUw/viewform

Per i progetti più meritevoli è prevista una successiva fase di incubazione e accompagnamento alla realizzazione dell’impresa.

Il Laboratorio delle imprenditorialità nasce dalla partnership tra ALI – Autonomie Locali Italiane, Universitas Mercatorum e 012factory, fabbrica di imprese certificata B Corp e riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e rappresenta il primo percorso digitale di avvio all’imprenditorialità sostenibile dedicato alla valorizzazione economica con impatto sociale e ambientale nei territori: artigianato, agricoltura, servizi, cooperazione, associazionismo e turismo.

L’obiettivo è stimolare percorsi di crescita nei territori, in particolare in quelli marginali e più fragili, sostenendo la spinta all’innovazione sociale che nasce dal basso e accompagnando la costruzione di modelli d’impresa capaci di generare impatti sociali e ambientali duraturi, con ricadute positive che vadano oltre la vita stessa dell’impresa. I Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, possono svolgere un ruolo strategico nella promozione di nuove iniziative imprenditoriali, favorendo occupazione qualificata, coesione comunitaria, contrasto allo spopolamento, rafforzamento dei servizi locali e valorizzazione delle identità territoriali.

Alessandro Paglia, direttore di ALI Abruzzo, ricorda che “la nostra regione lo scorso anno, nella prima edizione, è stata quella che ha fatto registrare il numero più alto di candidature. Segno tangibile di vitalità, idee, lungimiranza. Per fare sviluppo e coesione sociale nei piccoli comuni e nelle aree interne spesso servono la giusta attenzione e le necessarie opportunità. Diamo con questa iniziativa il nostro contributo”.